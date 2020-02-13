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РИА НовостиПутин отказался вводить в России термины «родитель №1» и «родитель №2»
Как пояснил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в России должны сохраняться понятия папа и мама.
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Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.
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