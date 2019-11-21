Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин открестился от сланцевой нефти

По оценкам Международного энергетического агентства, к 2025 году США обгонят Россию по темпам прироста добычи нефти благодаря сланцевым запасам.
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Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Известия00:03

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

REGNUMвчера в 08:21

Путин пошутил по поводу технологий США по добыче сланцевой нефти

Взгляд.рувчера в 07:35

«А потом мы у них цап-царап». Путин объяснил отношение России к добыче сланцевой нефти

Комсомольская правдавчера в 07:56

Путин назвал современные технологии добычи сланцевой нефти варварскими

РИА Новостивчера в 07:42

Путин ответил на вопрос о добыче сланцевой нефти в России

Rambler News Serviceвчера в 07:37

Путин пошутил про «цап-царап» технологий США

Газета.Ruвчера в 08:19
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Политика

В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
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Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, на котором можно посмотреть, как выглядят его руки после операции.
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СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
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В области VR-шлемов существует метод фовеального рендеринга, при котором существенная часть ресурсов тратится на узкую область изображения, на которую смотрит человек, а остальные области создаются с гораздо меньшим качеством.
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Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
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Сборная России пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса

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Билл Гейтс финансирует стартап Heliogen для выработки чистой энергии

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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
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Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
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Жители нескольких российских городов с раннего утра занимают очереди, чтобы пройти медосмотр на получение водительских прав по старым правилам.
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
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