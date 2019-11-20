Транспорт

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Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу с областью, сообщила пресс-служба Кремля.
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Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

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