Транспорт

РБКРБКПутин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается на сайте Кремля. Церемония пройдет в четверг, 21 ноября.
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Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

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