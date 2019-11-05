Транспорт
РБКПутин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается на сайте Кремля. Церемония пройдет в четверг, 21 ноября.
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Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Экономика
«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»
Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника.
Экономика
Силуанов пообещал налогоплательщикам полный контроль со стороны ФНС
Практика применения режимов, подразумевающих онлайн-взаимодействие граждан и бизнеса с налоговой службой, будет расширяться, пообещал первый вице-премьер.
Авто
Власти Калифорнии запретили закупать автомобили почти всех марок
Калифорнийские власти перестанут закупать для собственных нужд автомобили General Motors, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и других марок.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Наука
«Мы работаем по системе светофора»
Специалисты Дирекции научно-технических программ Министерства науки и высшего образования создали инструмент, который позволяет собрать куски работы, выполненные разными исследователями и разными организациями, оценить их качество и степень готовности, а затем — соединить в цельную и работающую технологию.
Здоровье
В стране не было ни одной причины для поднятия пенсионного возраста
Кремль и кабинет министров де-факто исключили общественную дискуссию о целесообразности повышения пенсионного возраста из своей повестки.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых антироссийских санкций
На инвестфоруме «Россия зовет!» лидер РФ Владимир Путин признался, что после введения Западом первых санкционных ограничительных мер в отношении российской стороны он испытывал тревогу, однако в итоге стране удалось достичь больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Кино
СМИ узнали о планах снять вторую часть «Джокера»
По данным издания, Филлипс встретился с главой Warner Bros.
Экономика
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Происшествия
Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков
В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Происшествия
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Общество
МВД признало законным гражданство отца Мары Багдасарян
Отец скандально известной Мары Багдасарян получил российское гражданство России в соответствии с законодательством страны.
Теннис
Надаль вывел Испанию в плей-офф Кубка Дэвиса
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль уверенно победил в матче Кубка Дэвиса Борны Гойо из команды Хорватии.
Экономика
Российские банки резко разбогатели
Российские банки за первые девять месяцев 2019 года увеличили совокупную прибыль на 36 процентов, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном Российской академией народного хозяйства и госслужбы и Институтом Гайдара (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Шоу-бизнес
Любовь Успенская собралась худеть ради карьеры модели
Знаменитая российская исполнительница отечественного шансона Любовь Успенская решила похудеть на пять килограммов ради карьеры модели.
Происшествия
СК отказался проверить ФСБ из-за разглашения налоговой тайны Израйлита
Следственные органы не нашли оснований для проверки сотрудников ФСБ после изъятия декларации участника амнистии капиталов, совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.