Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается на сайте Кремля. Церемония пройдет в четверг, 21 ноября.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Наука «Мы работаем по системе светофора» Специалисты Дирекции научно-технических программ Министерства науки и высшего образования создали инструмент, который позволяет собрать куски работы, выполненные разными исследователями и разными организациями, оценить их качество и степень готовности, а затем — соединить в цельную и работающую технологию.

Политика Путин рассказал о тревоге после первых антироссийских санкций На инвестфоруме «Россия зовет!» лидер РФ Владимир Путин признался, что после введения Западом первых санкционных ограничительных мер в отношении российской стороны он испытывал тревогу, однако в итоге стране удалось достичь больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.

Экономика Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Общество ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.

Политика ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Происшествия На космодроме Восточный вскрылись новые хищения Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.

Теннис Надаль вывел Испанию в плей-офф Кубка Дэвиса Первая ракетка мира Рафаэль Надаль уверенно победил в матче Кубка Дэвиса Борны Гойо из команды Хорватии.