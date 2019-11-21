Транспорт

ИзвестияИзвестияПутин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
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с чего всё началось

Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
РИА Новостивчера в 19:06

Подробнее о событии

М-11 составит компанию Даниилу Гранину. Открытие платной трассы зависит от Путина

Фонтанка.Ру01:48

Владимир Путин лично откроет трассу Москва – Санкт-Петербург

Петербургский дневник00:53

Владимир Путин лично откроет платную трассу Москва – Петербург

78.ruвчера в 23:15

Иванов: Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва – Петербург

Gazeta.SPbвчера в 19:49

Трассу М11 Москва — Санкт-Петербург откроет лично президент РФ

АБНвчера в 19:36

Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов

РИА Новостивчера в 19:06

Источник: открытие трассы М11 Москва - Санкт-Петербург планируется на следующей неделе

ТАССвчера в 16:21
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Общество

Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему

Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Lenta.ru 01:41
Политика

Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Известия 02:02
Технологии

Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг

Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
РБК 02:00
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Кино

50-летний малыш Йода умилил зрителей

SM News вчера в 08:03
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости 19 ноября в 21:50
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Авто

Дешевле аналога в 10 раз: китайцы сделали Range Rover Sport

Автомобили.ру 18 ноября в 05:15
Общество

Российский участник Детского Евровидения госпитализирован

Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
RT на русском вчера в 14:18
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Здоровье

Сомелье назвал лучшие средства от похмелья

Лучшим средством от похмелья сомелье назвал рассол из-под квашеной капусты: в нем содержатся витамины и минералы, которые вымывает алкоголь.
РИА Новости 01:19
Общество

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 21:54
Футбол

Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» следующим летом

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» следующим летом и вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru вчера в 06:36
Общество

СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

REGNUM 01:38
Экономика

WeWork замораживает часть проектов в Москве

Сеть гибких офисов WeWork замораживает проекты в Москве, касающиеся тех площадей, договоры аренды по которым не подписаны, сообщают «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 18:59
Баскетбол

«Даллас» выиграл у «Голден Стэйт» благодаря трипл-даблу Дончича

«Даллас» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (142:94). Трипл-дабл в составе победителей оформил форвард Лука Дончич.
Спорт-Экспресс вчера в 21:58
Здоровье

Врач назвал пять доступных продуктов, повышающих тестостерон

По словам испанского диетолога Энкарни Перес, есть пять доступных продуктов, которые способны повысить уровень тестостерона.
Российская газета 00:45
Экономика

Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове

Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
РБК вчера в 22:00
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Общество

Россияне с самого утра занимают очереди за справками для водителей

Жители нескольких российских городов с раннего утра занимают очереди, чтобы пройти медосмотр на получение водительских прав по старым правилам.
РИА Новости 02:12
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru вчера в 03:55
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
Общество

На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Известия 00:54
Космос

Зафиксирован самый мощный гамма-всплеск за всю историю наблюдений

Гамма-всплески считаются наиболее яростными взрывами во Вселенной, обычно всего за несколько секунд они выделяют больше энергии, чем наше Солнце за всю свою жизнь, а их яркое свечение достигает самых отдаленных уголков космоса.
Ин-спейс.ру вчера в 13:00
Теннис

Сборная России пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Нева Спорт 01:31
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru вчера в 09:11
Здоровье

Терапевт рассказала, как нормализовать давление без лекарств

Как сообщает портал Medical Note, приводя слова заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники № 69 ДЗМ, врача-терапевта высшей категории Ларисы Илюхиной, чтобы людям, страдающим повышенным давлением снизить его, нужно спать в сутки не менее 7-ми часов, употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов, а после приема пищи обязательно пойти на пешую прогулку.
Ugpressa.ru 18 ноября в 23:23
Общество

Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос

Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.
Известия 00:48
Происшествия

В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 01:21
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
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