Транспорт
ИзвестияПутин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.РИА Новостивчера в 19:06
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