Политика

Газета.RuГазета.RuПутин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.
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23 декабря Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту

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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
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