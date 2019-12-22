Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.

Гаджеты Назван лучший смартфон 2019 года Специалисты издания The Guardian назвали лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7T Pro. В России цены на модель начинаются от 44 тысяч рублей.

Общество Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.

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Здоровье Врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но лучше не злоупотреблять ни крепкими, ни слабоалкогольными напитками, так как безопасной дозы алкоголя не существует.

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Недвижимость Ипотека под 2 % «разогрела» рынок недвижимости в Амурской области В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки.