Политика
Газета.RuПутин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.
Читать в источнике
Оценить727
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Гаджеты
Назван лучший смартфон 2019 года
Специалисты издания The Guardian назвали лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7T Pro. В России цены на модель начинаются от 44 тысяч рублей.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря
Овен Смело назначайте важные встречи.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Транспорт
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
На текущей неделе официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Общество
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Здоровье
Врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год
Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но лучше не злоупотреблять ни крепкими, ни слабоалкогольными напитками, так как безопасной дозы алкоголя не существует.
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Политика
Назначен новый руководитель департамента по ГО и ПБ Забайкалья
Александр Жужурин стал новым руководителем департамента по ГО и ПБ Забайкалья.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, что отец Жанны Фриске ему угрожает
Недавно продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске за то, что она полностью копирует стиль своей покойной сестры.
Шоу-бизнес
Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы
Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Экономика
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
Футбол
Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Общество
Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда
Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Недвижимость
Ипотека под 2 % «разогрела» рынок недвижимости в Амурской области
В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки.
Кино
В Екатеринбурге вернут на большой экран легендарный фильм Тарковского «Солярис»
В Ельцин Центре с 26 по 29 декабря пройдут кинопоказы легендарного фильма Андрея Тарковского Солярис .
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой
Подписчики отметили, что теперь будут ждать с нетерпением новогоднего сюрприза. Они уверены, что шоу получилось очень интересным.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Энергетика
На Украине пять компаний подписали контракты с «Газпромом»
Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января.
Происшествия
Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе потушен
Здоровье
Красноярцам рассказали, как питаться в мороз
Специалисты Роспотребнадзора посоветовали, чем питаться в мороз, чтобы организм получил необходимо количество полезных жиров и углеводов.