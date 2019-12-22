Политика

Вести.RuВести.RuПутин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Пресс-служба Кремля сообщает, что президенту будет доложено о развитии транспортной инфраструктуры южного региона. На встречу к нему придут и рабочие-мостовики. 23 декабря в планах у президента – рабочая поездка в Адыгею, где будут обсуждаться вопросы развития сельского хозяйства.
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Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту и посетит Адыгею

ТАСС16:01

Путин 23 декабря торжественно откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Интерфакс07:49

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

RT на русском09:58

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

РИА Новости08:37

Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту

Lenta.ru08:25

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

РБК07:55

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Газета.Ru15:37
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:21, Ашберн

23 декабря Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту

Вести.UZ16:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
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