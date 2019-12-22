Политика
Вести.RuПутин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Пресс-служба Кремля сообщает, что президенту будет доложено о развитии транспортной инфраструктуры южного региона. На встречу к нему придут и рабочие-мостовики. 23 декабря в планах у президента – рабочая поездка в Адыгею, где будут обсуждаться вопросы развития сельского хозяйства.
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
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Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
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Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
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Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.