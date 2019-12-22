Политика

RT на русскомRT на русскомПутин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

Первый состав пересечёт Керченский пролив 25-го числа. В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
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Подробнее о событии

Ж/д часть Крымского моста может работать в ритме, близком к метро

РИА Новости19:40

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту и посетит Адыгею

ТАСС16:01

Путин 23 декабря торжественно откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Интерфакс07:49

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

RT на русском09:58

Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту

Lenta.ru08:25

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

РБК07:55

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Газета.Ru15:37
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23 декабря Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту

Вести.UZ16:07
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
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