Политика
RT на русскомПутин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
Первый состав пересечёт Керченский пролив 25-го числа. В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
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Игорь Кобзев посетил модернизированный водозабор в Тулуне
Кино
Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
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В Апатитах подростки избили полицейских
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Армия и оружие
Военные в Норвегии связали радиошумы с российскими испытаниями
Политика
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
Футбол
«Арсенал» может купить форварда «Байера» Фолланда
По информации Sky Sports, «Арсенал» рассматривает возможность приобретения в январе нападающего «Байера» Кевина Фолланда.
Общество
Власти Читы на этой неделе запустят маршрут №8
Администрация Читы на наступившей неделе планирует запустить несколько автобусов на маршрут №8, от которого ранее отказался перевозчик.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Музыка
YouTube впервые наградил за комментарий с миллионом лайков
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Здоровье
Врачи разрешили гипертоникам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь
Кардиологи не возражают, если гипертоники выпьют в новогоднюю ночь один-два бокала шампанского.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Политика
Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перевоплотилась в Собчак и спародировала ее свадьбу
Из-за грима поклонники заявили, что юмористка скорее похожа на Любовь Успенскую. Подготовка в Новому году идет полным ходом.
Гаджеты
Pocophone F2 выйдет в 2020 году
Политика
СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2
Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока – 2». Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.
Происшествия
Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы
Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Драма российского режиссера Андрея Звягинцева "Елена" (2011) заняла 42 место.
Политика
Депутаты парламента Великобритании одобрили законопроект о Brexit
За принятие документа проголосовали 358 депутатов, 234 высказались против. Ранее парламент Великобритании 4 раз отклонял законопроект.
Политика
В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.