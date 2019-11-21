Транспорт

ИнтерфаксИнтерфаксПутин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД. Путин на Белорусском вокзале сел в "Иволгу" - такие поезда будут курсировать по новым маршрутам. Президент проедет несколько станций до остановки Фили.
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Открыто движение по первым Московским центральным диаметрам

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Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

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