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Ведомости
Ведомости

Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
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Octagon.Media

Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму

Octagon.Mediaвчера в 09:09
ИА Крыминформ

Движение для автомобилистов открыто на всем протяжении «Тавриды»

ИА Крыминформвчера в 12:55
Крым 24

«Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить»: Как Путин лично ехал по крымской «Тавриде»

Крым 24вчера в 11:49
КрымPRESS

Какие поручения по развитию дорожной инфраструктуры Крыма дал Владимир Путин

КрымPRESSвчера в 10:45
ТАСС

Путин заявил, что трасса «Таврида» даст толчок развитию Крыма

ТАССвчера в 10:05
РИА Новости

Путин принял участие в открытии крымской трассы «Таврида»

РИА Новостивчера в 10:04
КП - Крым

Путин предложил построить съезды с трассы «Таврида» к морю

КП - Крымвчера в 09:39

Charite не подтвердила сведения об «отравлении» Навального «Новичком»

Издание Spiegel и "расследовательская" группа Bellingcat, известная своими сфабрикованными материалами, ранее сообщили о том, что врачи немецкой клиники не исключают версии возможного "отравления" Навального ядом группы ингибиторов холинэстеразы "Новичок".
iReactorвчера в 05:49
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Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение.
ТАССвчера в 10:20
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Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

Участники рынка направили в Минсельхоз просьбу исключить мороженое весом до 100 г из системы маркировки по экономическим и технологическим причинам, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора компании Unilever Регины Кузьминой к главе ведомства Дмитрию Патрушеву от 23 июля.
РБК20:49
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В Москве прошла премьера фильма «Вратарь галактики» с Ефремовым

Премьера картины Джаника Файзиева Вратарь галактики, одну из ролей в котором сыграл обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов, состоялась в столичном кинотеатре Октябрь 26 августа.
iReactor26 августа в 06:55
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Медведев назвал углеродный налог ЕС угрозой для экономики России

Для российской экономики планы ЕС будут иметь серьезные последствия: пострадают базовые отрасли, включая черную и цветную металлургию, химическую промышленность, энергетику.
Экономика сегодня26 августа в 08:25
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В США арестован бывший спецназовец армии США, работавший на российскую разведку

Суд округа Вирджинии (США) заключил под стражу бывшего военнослужащего национальной армии 45-летнего Питера Рафаэля Дзибински Деббинса, который якобы передавал секретную информацию сотрудникам российской разведки на протяжении почти 15 лет.
Время МСКвчера в 06:58

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Назван способный остановить размножение коронавируса витамин

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин: ученые Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий (Индия) определили, что витамин В12 снижает вирусную нагрузку и тяжесть течения COVID-19.
Lenta.ru18:43