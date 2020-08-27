Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
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Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
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Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
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