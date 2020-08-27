Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
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Российский президент Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида", которая соединяет Керчь с Севастополем и Симферополем. Путин проехал по дороге на Aurus. Он отметил, что по "Тавриде" приятно ехать и что это по-настоящему современная и удобная магистраль.В источнике
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