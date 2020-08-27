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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму

Российский президент Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида", которая соединяет Керчь с Севастополем и Симферополем. Путин проехал по дороге на Aurus. Он отметил, что по "Тавриде" приятно ехать и что это по-настоящему современная и удобная магистраль.В источнике
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КрымPRESS

Какие поручения по развитию дорожной инфраструктуры Крыма дал Владимир Путин

КрымPRESS10:45
ИА Крыминформ

Движение для автомобилистов открыто на всем протяжении «Тавриды»

ИА Крыминформ12:55
КП - Крым

Путин предложил построить съезды с трассы «Таврида» к морю

КП - Крым09:39
ТАСС

Скорость на трассе «Таврида» в Крыму повысят до 110 км/ ч к новому туристическому сезону

ТАСС12:25
Octagon.Media

Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму

Octagon.Media09:09
РИА Новости

Путин принял участие в открытии крымской трассы «Таврида»

РИА Новости10:04
Крым 24

«Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить»: Как Путин лично ехал по крымской «Тавриде»

Крым 2411:49

В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM14:14
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Глава минздрава Украины рассказал о новых карантинных ограничениях

Киев, 27 августа 2020, 11:12 — REGNUM Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 октября на всей территории страны и и ужесточило его, заявил на брифинге 27 августа глава украинского минздрава Максим Степанов.
REGNUM04:12

В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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