Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму

Российский президент Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида", которая соединяет Керчь с Севастополем и Симферополем. Путин проехал по дороге на Aurus. Он отметил, что по "Тавриде" приятно ехать и что это по-настоящему современная и удобная магистраль.