Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".