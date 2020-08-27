Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Смотрите также
Более 180 человек задержаны в Минске на акции протеста
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
ASUS представила линейку смартфонов ZenFone 7
Лукашенко заявил о ведении гибридной войны против Белоруссии
Навальный, возможно, был отравлен в самолете
Пентагон рассчитывает на соблюдение механизма деконфликтинга в Сирии
Верховный суд отказался принять иск об отмене трехдневных выборов
В ФРГ введут минимальный штраф в €50 за отсутствие защитной маски
Берлинский кинофестиваль вручит гендерно-нейтральные награды
Путину рассказали об уникальной находке при строительстве «Тавриды»
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России
В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом
Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
Подробнее о событии