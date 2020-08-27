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Ведомости
Ведомости

Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
Подробнее о событии
КрымPRESS

Какие поручения по развитию дорожной инфраструктуры Крыма дал Владимир Путин

КрымPRESSвчера в 10:45
КП - Крым

Путин предложил построить съезды с трассы «Таврида» к морю

КП - Крымвчера в 09:39
Octagon.Media

Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму

Octagon.Mediaвчера в 09:09
ИА Крыминформ

Движение для автомобилистов открыто на всем протяжении «Тавриды»

ИА Крыминформвчера в 12:55
ТАСС

Путин заявил, что трасса «Таврида» даст толчок развитию Крыма

ТАССвчера в 10:05
РИА Новости

Путин принял участие в открытии крымской трассы «Таврида»

РИА Новостивчера в 10:04
Крым 24

«Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить»: Как Путин лично ехал по крымской «Тавриде»

Крым 24вчера в 11:49

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известиявчера в 00:20
187

Apple прекратит производство iPhone 11 Pro и iPhone XR

В прошлом году производители приняли аналогичное решение, представив линейку iPhone 11 и сняв с производства iPhone XS и iPhone XS Max.Ранее издание UfaTime.ru писало, что cтали известны минусы iPhone 12 задолго до премьеры.
UfaTime.ruвчера в 15:26
95

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфаксвчера в 16:18
84

Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".
РИА Новостивчера в 23:50
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвесторвчера в 07:06
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В ФРГ введут минимальный штраф в €50 за отсутствие защитной маски

Правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии договорились о введении минимального штрафа в €50 за отсутствие защитной маски в общественном транспорте, магазинах, общественных учреждениях, на территории детских садов и школ.
ТАССвчера в 11:33
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