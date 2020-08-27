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Ведомости
Ведомости

Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
Подробнее о событии
ИА Крыминформ

Главный технолог «ВАД» рассказал о поездке с Путиным по пятому этапу «Тавриды»

ИА Крыминформвчера в 09:11
ТАСС

Скорость на трассе «Таврида» в Крыму повысят до 110 км/ ч к новому туристическому сезону

ТАССвчера в 12:25
ForPost

Путин проехал по трассе «Таврида» в Крыму

ForPostвчера в 10:12
Крым 24

«Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить»: Как Путин лично ехал по крымской «Тавриде»

Крым 24вчера в 11:49
Octagon.Media

Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму

Octagon.Mediaвчера в 09:09
КрымPRESS

Какие поручения по развитию дорожной инфраструктуры Крыма дал Владимир Путин

КрымPRESSвчера в 10:45
КП - Крым

На «Тавриде» построят дороги к городам Крыма

КП - Крымвчера в 09:56

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова боится потерять Авербуха

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова боится потерять Авербуха Молодая актриса, которая обычно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, продемонстрировала в своем сториз наличие любимого бойфренда.
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова боится потерять Авербуха
Экспресс газетавчера в 15:09
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид

Производство препарата фуросемид в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.
РБКвчера в 11:54
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей

Певица Ольга Бузова и продюсер Иосиф Пригожин понесли в прошлом году многомиллионные убытки, сообщает "kp.ru" на основании данных финансовой отчетности российских знаменитостей, занимающихся бизнесом.
РИА Новости19:19