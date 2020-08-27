В Петербурге осужден торговец аккаунтами каршеринга «Делимобиль»

Санкт-Петербург, 27 августа 2020, 16:23 — REGNUM В Петербурге мужчина создавал аккаунты граждан в популярном сервисе каршеринга «Делимобиль» без ведома самих людей, а затем продавал учетные записи по сходной цене тем, кто хотел воспользоваться каршерингом под чужим именем.