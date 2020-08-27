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Ведомости
Ведомости

Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
Подробнее о событии
КрымPRESS

Какие поручения по развитию дорожной инфраструктуры Крыма дал Владимир Путин

КрымPRESS10:45
РИА Новости

Путин принял участие в открытии крымской трассы «Таврида»

РИА Новости10:04
Крым 24

«Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить»: Как Путин лично ехал по крымской «Тавриде»

Крым 2411:49
ТАСС

Скорость на трассе «Таврида» в Крыму повысят до 110 км/ ч к новому туристическому сезону

ТАСС12:25
Octagon.Media

Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму

Octagon.Media09:09
ИА Крыминформ

Движение для автомобилистов открыто на всем протяжении «Тавриды»

ИА Крыминформ12:55
КП - Крым

Путин предложил построить съезды с трассы «Таврида» к морю

КП - Крым09:39

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфакс16:18
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Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском16:03
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Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
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Apple прекратит производство iPhone 11 Pro и iPhone XR

В прошлом году производители приняли аналогичное решение, представив линейку iPhone 11 и сняв с производства iPhone XS и iPhone XS Max.Ранее издание UfaTime.ru писало, что cтали известны минусы iPhone 12 задолго до премьеры.
UfaTime.ru15:26
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Пенс официально согласился баллотироваться в вице-президенты США

Балтимор, США, 27 августа 2020, 07:35 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс 26 августа дал официальное согласие на участие в ноябрьских выборах в качестве кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии.
REGNUM00:35
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В Петербурге осужден торговец аккаунтами каршеринга «Делимобиль»

Санкт-Петербург, 27 августа 2020, 16:23 — REGNUM В Петербурге мужчина создавал аккаунты граждан в популярном сервисе каршеринга «Делимобиль» без ведома самих людей, а затем продавал учетные записи по сходной цене тем, кто хотел воспользоваться каршерингом под чужим именем.
REGNUM09:23
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