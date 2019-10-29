Наша общая обязанность - беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова. Я очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России.

Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Общество Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.

Политика США собрались выйти из Договора по открытому небу Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.

Спорт WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.

Экономика ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.

Политика МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».