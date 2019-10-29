Политика
REGNUMПутин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить26
Наша общая обязанность - беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова. Я очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Здоровье
В России каждые 1,5 минуты кто-то получает инсульт
Нарушение кровообращения в головном мозге вследствие закупорки или разрыва сосудов называется инсультом.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии
Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
Армия и оружие
Представлен экспортный вариант российского истребителя Су-57
Авиастроительный концерн «Сухой» на авиасалоне «МАКС-2019» представил новейшую разработку России истребитель СУ-57.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Украины 30 октября 2019 года
«Динамо» В последних играх «Динамо» старается пропускать меньше, но осторожность команды сказалась и на ее результативности.
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Общество
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление в День народного единства
Как сообщили в центре "Фобос", в День народного единства 4 ноября в Москве будет до 10-12 градусов тепла.
Политика
Транзит газа: запланирована трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины
Если Киев не успеет это сделать, то, как ранее сообщил Владимир Путин, Россия может продлить на год договор на прокачку газа.
Политика
Украина заявила о начале разведения сил в Золотом
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
Технологии
Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц
Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Как и ожидалось, компания Nvidia представила первую 3D-карту с суффиксом Super в названии, принадлежащую семейству GeForce GTX.
Общество
«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова
Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиль Шамсутдинов, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
Общество
Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата
Политика
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Глава США показал миру служебную собаку, которая участвовала в ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Финансы
ЦБ впервые обнародовал валютную структуру торговли России с Турцией
Банк России раскрыл данные о валютной структуре торгов России и Турции. Отмечается, что подобный документ публикуется впервые.