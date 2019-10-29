Политика

REGNUMREGNUMПутин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать6
Владимир Путин
Наша общая обязанность - беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова. Я очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России.
— Владимир ПутинРИА Новости 08:59

Подробнее о событии

В Москве открыт памятник Евгению Примакову

Коммерсантъ08:58

Путин открыл памятник Примакову у МИДа

РБК08:40

Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве

ТАСС07:51

Путин открыл памятник Примакову в Москве

Российская газета08:41

Памятник Примакову открылся перед зданием МИД в Москве

Интерфакс08:01

Теперь и Примаков: кому в Москве установили памятник за последние пять лет

News.ru08:13

Путин: Примаков превыше всего всегда ставил интересы Отечества

РИА Новости08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Авто

Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Здоровье

В России каждые 1,5 минуты кто-то получает инсульт

Нарушение кровообращения в головном мозге вследствие закупорки или разрыва сосудов называется инсультом.
ПроТуймазы 02:43
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Армия и оружие

Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
BFM.ru 08:37
Армия и оружие

Представлен экспортный вариант российского истребителя Су-57

Авиастроительный концерн «Сухой» на авиасалоне «МАКС-2019» представил новейшую разработку России истребитель СУ-57.
SM News вчера в 08:32
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
StarHit.ru вчера в 04:51
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Футбол

Азар назвал момент, когда решил перейти в «Реал»

Матч ТВ 07:02
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Футбол

«Динамо» Киев — «Шахтер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Украины 30 октября 2019 года

«Динамо» В последних играх «Динамо» старается пропускать меньше, но осторожность команды сказалась и на ее результативности.
LiveSport.ru 01:30
Политика

Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

Комсомольская правда 04:36
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Политика

США собрались выйти из Договора по открытому небу

Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Взгляд.ру 27 октября в 11:07
Общество

Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Российская газета 07:53
Спорт

WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года

В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Экономика

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Общество

Москвичам пообещали резкое потепление в День народного единства

Как сообщили в центре "Фобос", в День народного единства 4 ноября в Москве будет до 10-12 градусов тепла.
Московский Комсомолец 08:55
Политика

Транзит газа: запланирована трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины

Если Киев не успеет это сделать, то, как ранее сообщил Владимир Путин, Россия может продлить на год договор на прокачку газа.
RuNews24.ru вчера в 03:49
Политика

Украина заявила о начале разведения сил в Золотом

Газета.Ru 08:16
Армия и оружие

Командир назвал Шойгу условия повышения мощи российской базы в Армении

РБК 08:55
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
РБК 07:30
Технологии

Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц

Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Гаджеты

Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super

Как и ожидалось, компания Nvidia представила первую 3D-карту с суффиксом Super в названии, принадлежащую семейству GeForce GTX.
iXBT.com 09:00
Общество

«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова

Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиль Шамсутдинов, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
News.ru 08:35
Политика

Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

РИА Новости 05:22
Общество

Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 05:42
Политика

Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади

Глава США показал миру служебную собаку, которая участвовала в ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Комсомольская правда 02:10
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Газета.Ru вчера в 17:02
Финансы

ЦБ впервые обнародовал валютную структуру торговли России с Турцией

Банк России раскрыл данные о валютной структуре торгов России и Турции. Отмечается, что подобный документ публикуется впервые.
REGNUM 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Примаков
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель, экономист и востоковед-арабист. Председатель Правительства Российской Федерации, министр иностранных дел РФ, руководитель Центральной службы разведки СССР, директор Службы внешней разведки России, председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. Чрезвычайный и полномочный посол.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное