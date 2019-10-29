Политика

REGNUMREGNUMПутин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин.
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Дмитрий Песков
Естественно, президент выступит. Они хорошо знали друг друга с Примаковым. Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, к его мнениям по международным делам, по внутренним делам. И всегда высоко ценил заслуги Примакова перед нашей страной, которые трудно переоценить.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:03

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