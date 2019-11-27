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Церемония открытия трассы М11 состоялась в Санкт-Петербурге. Участие в запуске принял президент России Владимир Путин. Момент открытия трассы показал Telegram-канал Пул № 3.

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Политика «Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.

Политика Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

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