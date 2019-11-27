Транспорт
Телеканал 360°Путин открыл скоростную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Церемония открытия трассы М11 состоялась в Санкт-Петербурге. Участие в запуске принял президент России Владимир Путин. Момент открытия трассы показал Telegram-канал Пул № 3.
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Это, совершенно очевидно, будет способствовать развитию регионов, по которым трасса проходит, экономика будет лучше развиваться, доступность будет лучше, быстрее. Если машина на скорости идет, значит, экология меньше страдает и так далее.
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Владимир Путин открыл движение по трассе М-11 Москва – Петербург и заявил, что работа только начинается
Агентство Строительных Новостей06:23
Путин о трассе М-11: дорожных проектов такого класса в истории России еще не было
Будущее России. Национальные проекты06:35
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