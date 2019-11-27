Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиПутин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург

Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости. Беседуя с рабочими, президент отметил, что в истории дорожного строительства страны еще не было проекта такого уровня.
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«В истории России ничего подобного не было». Платную трассу между Москвой и Петербургом назвали «Невой»

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Как Нева связала две столицы: М-11 достроили и открыли

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
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Российская газета 11:03
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Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 12:20
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ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

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Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
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Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
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