Транспорт

RT на русскомRT на русскомПутин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости. Автомагистраль общей протяжённостью 669 км проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга.
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Путин приехал на открытие трассы М-11

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:51, Ашберн
Общество

Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург

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