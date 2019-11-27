Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиПутин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург

Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости. Он заявил, что это первый проект такого уровня в истории строительства дорог в стране. Президент отметил, что рабочим есть чем гордиться.
Читать в источнике
Комментировать1056

Подробнее о событии

Одна «Нева» на две столицы. Владимир Путин открыл трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург

ТАСС13:57

Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург

РИА Новости11:35

Скоростную трассу М-11 между Петербургом и Москвой официально открыли. Теперь она называется «Нева»

Собака.ru07:50

Министр транспорта представил главе РФ проекты новых автодорог

Аргументы и Факты09:19

Скоростную трассу М-11 назовут «Нева»

Neva.Today07:45

Открытие М-11 вызовет интерес девелоперов складов к земле вдоль трассы

РБК09:18

Скоростная трасса М11 получила название «Нева»

Телеканал 360°07:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет

Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:14
Хоккей

«Вегас» выставил российского нападающего Зыкова на драфт отказов

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков выставлен на драфт отказов.
Metaratings 13:10
Наука

Ученые обнаружили «выключающие» ожирение у животных в спячке гены

МедиаПоток 03:57
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
РБК вчера в 21:20
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Lenta.ru 08:42
Армия и оружие

Россия модернизирует для ОАЭ зенитные комплексы «Панцирь»

В ноябре в ОЭА прошел ависалон Dubai AirShow — 2019, в рамках которого глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил о переговорах российской стороны ОАЭ по вопросам модернизации экспортной версии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», стоящих на вооружении арабской страны.
Военное дело 08:33
Политика

В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа

Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Российская газета 13:01
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 12:48
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ 14:33
Спорт

Ласицкене посоветовала главе USADA следить за языком

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила главе Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвису Тайгарту.
Спорт день за днем 13:07
Политика

Карты Apple признали Крым российским

Все карты Apple теперь отображают Крым как Россию. На это у комитета Госдумы по безопасности ушел почти год.
TelecomDaily 13:55
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Тамбове

Пострадавшими в ДТП на пересечении Астраханской и Советской улиц в Тамбове, по уточненным данным, стали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области.
ТАСС вчера в 13:00
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости 09:50
Происшествия

Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

Вести.Ru 13:59
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Футбол

«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной»

«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной», о чем сообщила в своем официальном Twitter, поделившись соответствующим видео.
Спорт-Экспресс вчера в 07:18
Футбол

Зенит — Лион 2:0

РБК 12:19
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

ТАСС Спорт 13:50
Политика

Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 10:48
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр

Глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК вчера в 08:40
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК вчера в 15:15
Общество

Азовское море вернулось в свои берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Национальная служба новостей вчера в 06:44
Происшествия

Таксист въехал в остановку общественного транспорта на севере Москвы

РБК 14:37
Общество

НАБУ задержало «крестного отца» украинской контрабанды Альперина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина крестным отцом контрабанды на Украине и пообещал за информацию о его местонахождении ценный подарок.
Украина.ру 11:34
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
Общество

В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Rambler News Service вчера в 03:54
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Происшествия

Полиция: музей в Дрездене грабили четыре человека

Полиция ФРГ считает, что в краже из музея «Зеленый свод» в Дрездене участвовали четыре человека.
МИР 24 14:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное