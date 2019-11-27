Транспорт
РИА НовостиПутин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости. Он заявил, что это первый проект такого уровня в истории строительства дорог в стране. Президент отметил, что рабочим есть чем гордиться.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Хоккей
«Вегас» выставил российского нападающего Зыкова на драфт отказов
Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков выставлен на драфт отказов.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
Армия и оружие
Россия модернизирует для ОАЭ зенитные комплексы «Панцирь»
В ноябре в ОЭА прошел ависалон Dubai AirShow — 2019, в рамках которого глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил о переговорах российской стороны ОАЭ по вопросам модернизации экспортной версии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», стоящих на вооружении арабской страны.
Политика
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Спорт
Ласицкене посоветовала главе USADA следить за языком
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила главе Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвису Тайгарту.
Политика
Карты Apple признали Крым российским
Все карты Apple теперь отображают Крым как Россию. На это у комитета Госдумы по безопасности ушел почти год.
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Тамбове
Пострадавшими в ДТП на пересечении Астраханской и Советской улиц в Тамбове, по уточненным данным, стали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Футбол
«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной»
«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной», о чем сообщила в своем официальном Twitter, поделившись соответствующим видео.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Политика
Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными
Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Общество
НАБУ задержало «крестного отца» украинской контрабанды Альперина
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина крестным отцом контрабанды на Украине и пообещал за информацию о его местонахождении ценный подарок.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Полиция: музей в Дрездене грабили четыре человека
Полиция ФРГ считает, что в краже из музея «Зеленый свод» в Дрездене участвовали четыре человека.