Политика
ТАССПутин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.
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Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост - 19 км, начали строить в феврале 2016 года.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 04:10
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