Политика
Газета.RuПутин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24". Открытие состоялось в станице Тамань в Краснодарском крае, где располагается железнодорожный вокзал.
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Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост - 19 км, начали строить в феврале 2016 года.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 04:10
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