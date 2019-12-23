Политика

Газета.RuГазета.RuПутин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24". Открытие состоялось в станице Тамань в Краснодарском крае, где располагается железнодорожный вокзал.
Читать в источнике
Комментировать1797
Дмитрий Песков
Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост - 19 км, начали строить в феврале 2016 года.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 04:10

Подробнее о событии

Путин назвал Крымский мост «красавцем» и отметил плавный ход по ж/д части

Интерфакс - Россия07:56

Путин оценил красоту Крымского моста

Известия08:34

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

ТАСС05:36

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

RT на русском08:13

Путин в кабине машиниста отправился на поезде по Крымскому мосту

Российская газета05:52

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

РБК06:33

Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту

РИА Новости07:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

Российская газета 07:34
Общество

Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете

На поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. Об этом на мероприятии, организованном Институтом развития интернета (ИРИ), рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
Космос

Корабль «Орел» оказался способен на три полета к Луне вместо десяти

Аргументы и Факты 20 декабря в 21:11
Экономика

Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Lenta.ru 09:04
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова показала идеальную растяжку в вертикальном шпагате

Ходченкова показывает идеальную растяжку в вертикальном шпагате.
Слово и Дело вчера в 20:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Энергетика

Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
ФАН 21 декабря в 20:33
Политика

Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.
Известия 07:52
Общество

Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
РБК 08:45
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку боевиков в Идлибе

Сирийская армия отбила атаку запрещенной в России террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам".
Москва 24 вчера в 14:52
Общество

Служба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках

Служба внешней разведки (СВР) планирует рассекретить данные о работе советской разведки во время и после Второй мировой войны, сообщил глава службы Сергей Нарышкин журналистам в понедельник в Российском военно-историческом обществе.
Интерфакс 04:38
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Футбол

Курский «Авангард» остался без главного тренера

Kurskcity.ru 06:05
Происшествия

Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:29
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Известия 05:32
Футбол

Игроки «Ростова» жаждут попасть в еврокубки

Игроки футбольного клуба «Ростов» намерены попасть в еврокубки. Об этом заявил защитник жёлто-синих Дмитрий Чистяков.
REGNUM 07:24
Кино

Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Слово и Дело вчера в 11:13
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию

Крепкий алкоголь, получаемый в результате перегонки, при употреблении следует разбавлять водой в пропорции 1 к 3. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 23 декабря.
Lenta.ru 09:07
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Технологии

Около трети россиян обходят блокировки в интернете

Более трети россиян (34%) стараются обходить блокировки в интернете, почти половина (44%) никогда этим не занималась.
Общественное телевидение России 08:17
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
iReactor 04:17
Общество

В России проходят учения по устойчивой работе Рунета

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
REGNUM 09:16
Армия и оружие

МИД Сирии обвинил США в ударе по нефтяным объектам

США совершили атаку на нефтеперерабатывающие объекты в сирийском городе Хомс при помощи беспилотников, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Коммерсантъ 07:50
Политика

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
РИА Новости 08:16
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Происшествия

В Кирове начали проверку ЧП с самолетом в аэропорту

Российская газета 08:26
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма про Умку

О, Сургут! 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное