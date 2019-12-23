Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост - 19 км, начали строить в феврале 2016 года.

Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24". Открытие состоялось в станице Тамань в Краснодарском крае, где располагается железнодорожный вокзал.

Общество Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете На поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. Об этом на мероприятии, организованном Институтом развития интернета (ИРИ), рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Политика Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.

Общество Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.

Общество Служба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках Служба внешней разведки (СВР) планирует рассекретить данные о работе советской разведки во время и после Второй мировой войны, сообщил глава службы Сергей Нарышкин журналистам в понедельник в Российском военно-историческом обществе.

Здоровье Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию Крепкий алкоголь, получаемый в результате перегонки, при употреблении следует разбавлять водой в пропорции 1 к 3. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 23 декабря.

Общество Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.

Армия и оружие МИД Сирии обвинил США в ударе по нефтяным объектам США совершили атаку на нефтеперерабатывающие объекты в сирийском городе Хомс при помощи беспилотников, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.