с чего всё началось

Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост - 19 км, начали строить в феврале 2016 года.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Российский лидер проехал на поезде по направлению из Керчи в Тамань.

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на первом поезде

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