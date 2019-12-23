Политика
RT на русскомВладимир Путин проехал по Крымскому мосту на первом поезде
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Российский лидер проехал на поезде по направлению из Керчи в Тамань.
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Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост - 19 км, начали строить в феврале 2016 года.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 04:10
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин находится внутри поезда, который впервые поехал по Крымскому мосту, открывая железнодорожное сообщение материковой части РФ с полуостровом, информирует Российский Диалог.Российский Диалог06:00
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