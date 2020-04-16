Политика
RT на русскомПутин отложил проведение парада Победы
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом он сказал на совещании в Совете безопасности России.
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Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Новый симптом заражения коронавирусной инфекцией обнаружили итальянские врачи.
ТВ Центр вчера в 01:25
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Здоровье
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 18:09
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Происшествия
В Томари пожарные ликвидируют возгорание в «Избушке»
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании крыши кафе.
Сахалин.Инфо 01:08
Экономика
ВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса
Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года.
BFM.ru 01:34
Кино
Сэм Рэйми стал режиссером сиквела «Доктора Стрэнджа»
Известия вчера в 22:19
Общество
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли скрыть данные о геолокации на смартфоне
Ранее сообщалось, что компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько сократилось передвижение людей по городам в период самоизоляции.
ПРАЙМ вчера в 20:10
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru вчера в 11:55
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах работы за 45 дней
Главврач поблагодарил коллег за работу.
Российская газета вчера в 01:28
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Общество
Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Общество
Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки
Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями.
РБК 01:00
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Здоровье
11 новых случаев коронавируса подтверждены в Волгоградской области
По состоянию на 16 апреля в Волгоградской области зарегистрированы 58 случаев заболевания коронавирусом.
МТВ онлайн вчера в 07:52
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47