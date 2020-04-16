Политика

RT на русскомRT на русскомПутин отложил проведение парада Победы

Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом он сказал на совещании в Совете безопасности России.
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Владимир Путин
Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.
— Владимир ПутинТАСС 11:07

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