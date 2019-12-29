Экономика
Красная веснаПутин отменил банковские комиссии за курортный сбор
Банковские комиссии за перечисление курортного сбора отменяются в соответствии с законом, который 27 декабря подписал президент России Владимир Путин. Закон опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.
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Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву на День Победы
Президент Чехии Милош Земан допустил отказ от приглашения приехать в Москву на День Победы 9 мая 2020 года из-за возмущения России по поводу решения Праги объявить 21 августа - дату ввода войск ОВД в Чехословакию - днем памяти жертв оккупации.
Кино
Умерла актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон
Актриса стала известной благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию "Золотой глобус".
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта
В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
Биатлон
Биатлонистка Кайшева стала первой в спринтерской гонке в Ижевске
Фигурное катание
Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России
Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Хоккей
Капитан Канады не снял шлем во время гимна России
Политика
Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Культура
Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек
Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
Общество
Из штаб-квартиры британской разведки пропали секретные документы
Из штаб-квартиры МИ-6 исчезли секретные документы.
Происшествия
60 пассажиров выжило при крушении самолета в Казахстане
По данным авиакомпании, на борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По предварительной информации, погибли 15 человек.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Авто
В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson
Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
Наука
Органические светодиоды сделали максимально приятными и безопасными для глаз
У органических светоизлучающих диодов (OLED) есть значительные преимущества перед наиболее распространенными в настоящее время полупроводниковыми светодиодами (LED).
Футбол
В «Манчестер Сити» уверены в том, что уход Гвардиолы не скажется на команде
Главный исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера команды.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Происшествия
В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы
В Чите из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского сбежали двое судимых пациентов.
Футбол
Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено
Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.