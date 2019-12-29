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Авто В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.