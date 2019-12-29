Экономика

Красная веснаКрасная веснаПутин отменил банковские комиссии за курортный сбор

Банковские комиссии за перечисление курортного сбора отменяются в соответствии с законом, который 27 декабря подписал президент России Владимир Путин. Закон опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
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