Общество
Красная веснаПутин отменил банковские комиссии за курортный сбор
Банковские комиссии за перечисление курортного сбора отменяются в соответствии с законом, который 27 декабря подписал президент России Владимир Путин. Закон опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал законы о комиссии с курортного сбора, лекарствах, мусоре и ряд других
Вести.Ruвчера в 12:43
Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора
ГлобалМСК.рувчера в 13:28
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:24, Ашберн
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