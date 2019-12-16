Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин отменил банковский роуминг

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать95

Подробнее о событии

Владимир Путин отменил «банковский роуминг»

Говорит Москва07:59

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

РИА Новости07:39

Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Известия08:01

Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС07:40

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Телеканал 360°07:37

ЦБ поддержал закон об отмене «банковского роуминга»

Ридус13 декабря в 11:34

Совфед одобрил закон об отмене «банковского роуминга» в России

Страна Советов on-line13 декабря в 09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал у Даны Борисовой дочь с полицией

Газета.Ru 05:06
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Авто

Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов

Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Тарантас Ньюс 14 декабря в 08:20
Футбол

Роман Шаронов покинул пост тренера «Рубина»

News.ru 05:33
Происшествия

Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Коммерсантъ 07:09
Здоровье

Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома

Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
РИА Новости 07:36
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку

Российская газета 03:00
Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Газета.Ru 07:33
Происшествия

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Музыка

Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»

Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
News.ru 07:15
Футбол

Определились пары плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
News.ru 06:21
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Astera вчера в 12:12
Армия и оружие

НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок

В НАТО зафиксировали небывалую активность российских подлодок с момента окончания холодной войны.
Lenta.ru 05:09
Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

В документе прописано, что нарушение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юридических лиц соответственно.
Москва 24 08:12
Футбол

Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф

Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Вести.Ru 07:25
Политика

В Германии заявили о многократных запросах в РФ об убийстве Хангошвили

Власти Германии неоднократно направляли запросы в российские ведомства по поводу убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
REGNUM 08:10
Политика

Украина осудила Россию за непонимание «красных линий»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко осудил Россию за непонимание «красных линий» в решении конфликта в Донбассе, которые были обозначены Киевом.
Lenta.ru 07:36
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей вчера в 12:00
Общество

Активистку Грету Тунберг поймали на лжи

Аргументы недели 02:08
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Политика

Путин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

Газета.Ru 08:27
Армия и оружие

Российский спецназ вооружат новыми бесшумными автоматами

Российские подразделения спецназа будут вооружены новыми практически бесшумными автоматами с высокой огневой мощью.
Discover24 01:37
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Космос

Фото галактики NGC 1068 раскрывает ее магнитную сущность

Галактика открыта в 1780 году — астрономом Пьер Мешен (1780 г.)На представленном снимке NGC 1068, по утверждению специалистов видна структура магнитных полей, совпадающие с формой спиральных рукавов, заполненные молодыми звездами.
ГЛАС.RU вчера в 11:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное