Общество
КоммерсантъПутин отменил банковский роуминг
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Совфед одобрил закон об отмене «банковского роуминга» в России
Страна Советов on-line13 декабря в 09:56
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