Общество
КоммерсантъПутин отменил банковский роуминг
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить278
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Общество
Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Закон вступит в силу 1 февраля.
Футбол
Что известно об оскорблениях украинца Зозули фанатами «Райо Вальекано»
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» после ЧП временно запретили сварку
На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ведётся ремонт в районах, удалённых от зоны пожара, при этом запрещено проведение огневых работ.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Футбол
ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа
ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Украинский лидер Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95», основателем которой он был ранее.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
Экономика
Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей
Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Кино
«Союзмультфильм» восстановил пять мультфильмов для большого экрана
Студия «Союзмультфильм» отреставрировала пять классических мультфильмов для показа на большом экране.
Политика
Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии
Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Политика
Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Музыка
Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers
Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
Технологии
Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Общество
Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей
Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей.
Происшествия
В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Происшествия
Начались задержания протестующих в палаточном лагере под Казанью
Политика
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Музыка
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Политика
МИД прокомментировал гибель основателя «Белых касок»
Гибель основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье была выгодна не России и Сирии, а его кураторам.
Происшествия
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного малыша
В Бурятии тело новорожденного малыша было отобрано у двух собак. О происшествии полицейским сообщили прохожие.
Наука
Российские ученые доказали, что антиоксидант из лосося защищает клетки сердца
Опыты на крысах помогли российским биологам выяснить, что астаксантин, антиоксидант из морских водорослей, лосося и форели, защищает клетки сердца от массовой гибели при накоплении в них химически агрессивных молекул.
Общество
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа
Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.