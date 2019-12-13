Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин отменил банковский роуминг

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Страна Советов on-line08:56

ЦБ поддержал закон об отмене «банковского роуминга»

Ридус13 декабря в 11:34

Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Известия08:01

Владимир Путин отменил «банковский роуминг»

Говорит Москва07:59

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Телеканал 360°07:37

Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС07:40

Банковский роуминг хотят отменить

Newsler.ru13 декабря в 06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Общество

Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для СМИ-иноагентов

Закон вступит в силу 1 февраля.
Говорит Москва 08:22
Футбол

Что известно об оскорблениях украинца Зозули фанатами «Райо Вальекано»

RT на русском 09:22
Происшествия

Истязавшие ребенка гречкой родители из Омска частично признали вину

Известия 09:21
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» после ЧП временно запретили сварку

На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ведётся ремонт в районах, удалённых от зоны пожара, при этом запрещено проведение огневых работ.
RT на русском 08:49
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
Футбол

ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа

ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Коммерсантъ 13 декабря в 09:23
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95», основателем которой он был ранее.
Известия 08:28
Авто

Opel вернулся на российский рынок

Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
РИА Новости 04:28
Экономика

Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей

Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
ТАСС 07:49
Кино

«Союзмультфильм» восстановил пять мультфильмов для большого экрана

Студия «Союзмультфильм» отреставрировала пять классических мультфильмов для показа на большом экране.
News.ru 08:15
Политика

Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии

Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Известия 10:06
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Политика

Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:06
Музыка

Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
ТАСС 02:48
Технологии

Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России

Rambler News Service 04:25
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 03:00
Общество

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей

Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей.
URA.Ru 13 декабря в 22:56
Происшествия

В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека

РИА Новости 09:45
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Начались задержания протестующих в палаточном лагере под Казанью

Вечерняя Казань 02:43
Политика

В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:49
Музыка

Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Пятый канал вчера в 20:36
Политика

МИД прокомментировал гибель основателя «Белых касок»

Гибель основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье была выгодна не России и Сирии, а его кураторам.
Известия 13 декабря в 10:45
Происшествия

В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного малыша

В Бурятии тело новорожденного малыша было отобрано у двух собак. О происшествии полицейским сообщили прохожие.
ИнфоСМИ 06:31
Наука

Российские ученые доказали, что антиоксидант из лосося защищает клетки сердца

Опыты на крысах помогли российским биологам выяснить, что астаксантин, антиоксидант из морских водорослей, лосося и форели, защищает клетки сердца от массовой гибели при накоплении в них химически агрессивных молекул.
ТАСС Наука 04:24
Общество

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Ведомости 03:45
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа

Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Актуальные Новости вчера в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное