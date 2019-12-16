Общество

ВедомостиВедомостиПутин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Закон был разработан правительством, он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.
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Владимир Путин отменил «банковский роуминг»

Говорит Москва07:59

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

РИА Новости07:39

Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Известия08:01

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Страна Советов on-line08:56

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Телеканал 360°07:37

ЦБ поддержал закон об отмене «банковского роуминга»

Ридус13 декабря в 11:34

Банковский роуминг хотят отменить

Newsler.ru13 декабря в 06:57
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Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Коммерсантъ 05:27
Футбол

МИД Украины увидел российскую пропаганду в скандале с Зозулей

В своем обращении ведомство сравнило выкрики болельщиков "Райо Вальекано" со штампами российской пропагандой, а также назвало обвинения в нацизме в адрес Зозули надуманными и лживыми.
Газета.Ru 11:02
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik 09:21
Общество

Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов

Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
РИА Новости 11:11
Футбол

«Жизнь продолжается». Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам «железнодорожников».
Чемпионат 11:42
Политика

Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:08
Политика

Новым вице-губернатором Петербурга может стать Максим Соколов

Как стало известно в понедельник, 16 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов внёс на рассмотрение Законодательного собрания города обращение с предложением согласовать назначение Максима Соколова на должность вице-губернатора.
Форпост Северо-Запад 03:03
Музыка

Президент Туркменистана записал ремикс песни «Каракум»

News.ru 10:41
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 14 декабря в 01:18
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Наука

Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи

Группа ученых-археологов из разных стран мира раскрыла секрет моаи — каменных статуй, которые привлекают туристов на остров Пасхи.
Planet Today 03:42
Армия и оружие

Пентагон охотится за частотами российских С-400 в Сирии

Аналогичные полеты разведчиков США обнаружены у берегов Крыма, однако, там используются другие частоты, которые пока еще не смогли перехватить американские военные.
Военно-промышленный курьер 10:56
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который признался в хищении, растрате и легализации более 14 млрд рублей.
Газета.Ru 07:14
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Политика

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости 09:34
Гаджеты

Huawei и Honor анонсировали новогодние скидки для покупателей

Устройства известных брендов Huawei и Honor с 19 по 23 декабря можно приобрести со значительными скидками.
iReactor 11:48
Общество

Историк Соколов рассказал в письме об отношениях с убитой аспиранткой

DP.RU 02:47
Общество

Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в 2019-2020 годах.
РИА Новости 06:45
Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Российская газета 09:05
Общество

На Apple, Google и Tesla подали в суд в связи с гибелью детей в шахтах

Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК).
Известия 11:16
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа

Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Актуальные Новости вчера в 12:03
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

REGNUM 01:45
Политика

Украинские министры начали подавать в отставку «из-за низких зарплат»

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Милованов и министр юстиции Украины Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Гончаруку.
ИА Новороссия 11:56
Авто

АвтоВАЗ вновь начнет выпускать Chevrolet Niva

В результате Chevrolet Niva вновь станет российской моделью автомобилей.
Народные новости вчера в 05:26
Общество

В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
RT на русском 11:35
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 14 декабря в 13:00
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