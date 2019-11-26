Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин отменил
 указ своего предшественника Бориса Ельцина, в соответствии с которым в 1994 году в стране были введены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб.
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