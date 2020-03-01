Упрощенная идентификация будет возможна, если выигрыш не превышает 100 тысяч рублей. Операторы лотерей смогут передавать проведение идентификацию участников другим операторам лотереи, «Почте России» или кредитной организации.

Путин отменил идентификацию при выигрыше до 15 тысяч рублей в лотерею

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