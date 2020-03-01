Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин отменил идентификацию при выигрыше до 15 тысяч рублей в лотерею

Упрощенная идентификация будет возможна, если выигрыш не превышает 100 тысяч рублей. Операторы лотерей смогут передавать проведение идентификацию участников другим операторам лотереи, «Почте России» или кредитной организации.
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Россиянам разрешили не подтверждать личность при выигрыше в лотерею до 15 тысяч

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После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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