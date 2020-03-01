Закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 1 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.

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Армия и оружие Ливийская армия захватила стратегический плацдарм возле столицы страны Стратегически важный пригород Триполи — Эль-Азизия полностью контролируется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, заявили в ЛНА 1 марта, передает телеканал Sky News Arabia.

Происшествия Популярного блогера-гея избили в Москве Популярного блогера и открытого гея Андрея Петрова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Происшествия Главного редактора Sputnik Турция освободили Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.