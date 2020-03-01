Общество

Красная веснаКрасная веснаПутин подписал закон с «антиотмывочными» нормами проведения лотерей

Закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 1 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
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