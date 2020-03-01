Общество
Красная веснаПутин подписал закон с «антиотмывочными» нормами проведения лотерей
Закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 1 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Общество
Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Футбол
«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в чемпионате Италии
Встреча в Лечче завершилась со счетом 7:2. У "Аталанты" хет-трик оформил Дуван Сапата (22-я, 54-я и 62-я минуты), по голу забили Йосип Иличич (47), Луис Мурьель (87) и Руслан Малиновский (90+1), также в свои ворота мяч отправил игрок хозяев Джулио Донати (17).
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Гаджеты
Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным энергопотреблением
По словам разработчиков, новые дисплеи израсходуют на 15 процентов меньше энергии в сравнении с OLED-экранами, которые Samsung выпускала в 2019 году.
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1
Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Хоккей
СКА разгромил «Витязь» в матче плей-офф КХЛ
Киберспорт
Гранд-финал IEM Katowice по CS:GO. NAVI против G2
Происшествия
Во Всеволожске полиция гонялась за пьяным водителем
Водителя привезли в отделение полиции, где на него составили административный протокол за управление транспортным средством в пьяном виде.
Здоровье
В Роспотребнадзоре россиян призвали отказаться от поездок за границу
Как уточнила руководитель ведомства, в случае, если нет возможности отказаться от поездки, следует её максимально сократить.
Общество
Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников
Футбол
«Ахмат» и «Ростов» сыграли в Грозном вничью
Армия и оружие
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
ЖКХ
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.
Армия и оружие
Ливийская армия захватила стратегический плацдарм возле столицы страны
Стратегически важный пригород Триполи — Эль-Азизия полностью контролируется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, заявили в ЛНА 1 марта, передает телеканал Sky News Arabia.
Футбол
Вадим Евсеев: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца»
Шоу-бизнес
Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару
Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Популярного блогера и открытого гея Андрея Петрова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция освободили
Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
Политика
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая
Здоровье
Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.