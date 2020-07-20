Общество
Lenta.ruПутин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. Об этом сообщается на портале правовой информации.
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Космос
Потенциально опасен: 24 июля к Земле приблизится гигантский астероид
Радио Комсомольская правда 11:25
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
Политика
Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список
США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список.
Известия 10:47
Общество
Навальный объявил о смене юрлица Фонда борьбы с коррупцией
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о формальном закрытии основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за штрафа в размере 88 млн руб. по иску комбината «Московский школьник».
Коммерсантъ 08:37
Кино
Умер режиссер Александр Боголюбов, отец Оскара Кучеры
Телепрограмма 08:23
Здоровье
НИИ гриппа в Петербурге набирает добровольцев для теста вакцины
Напомним, ранее институт уже сообщал о наборе добровольцев для исследований, указывая, что к участию не допускаются переболевшие COVID-19, беременные и кормящие, а также люди с обострением хронических заболеваний.
REGNUM 11:24
Происшествия
В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Экономика
ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра
ФАС России предлагает перейти от установления предельных цен на проведение техосмотра (ТО) легковых автомобилей в регионах РФ к свободным ценам.
Интерфакс 08:21
Футбол
«Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом»
Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
Вести.Ru 11:01
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 17 июля в 14:57
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
Evo-rus.com 07:57
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Гаджеты
Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2
Компания Samsung положила конец слухам, официально объявив дату презентации второго поколения гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2.
Piter.tv 06:39
Игры
В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition
В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру 03:34
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Встреча между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Сочи» в рамках 30 тура РПЛ не состоится из-за коронавирусной инфекции.
CT news 10:06
Общество
Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти
RT на русском 11:48
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57