Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Происшествия Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова. 214

Общество Навальный объявил о смене юрлица Фонда борьбы с коррупцией Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о формальном закрытии основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за штрафа в размере 88 млн руб. по иску комбината «Московский школьник». 1,9K

Здоровье НИИ гриппа в Петербурге набирает добровольцев для теста вакцины Напомним, ранее институт уже сообщал о наборе добровольцев для исследований, указывая, что к участию не допускаются переболевшие COVID-19, беременные и кормящие, а также люди с обострением хронических заболеваний.

Происшествия В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача» Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк. 22

Экономика ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра ФАС России предлагает перейти от установления предельных цен на проведение техосмотра (ТО) легковых автомобилей в регионах РФ к свободным ценам. 1

Футбол «Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом» Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

Экономика Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ «Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки. 520

Игры В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.