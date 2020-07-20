Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. Об этом сообщается на портале правовой информации.
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Владимир Путин скорректировал правила рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Говорит Москва11:15

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Российская газета09:56

Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел

Газета.Ru10:50

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

РБК10:49

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

РЕН ТВ10:26

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Коммерсантъ11:02

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

ТАСС09:25
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Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
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Общество

Навальный объявил о смене юрлица Фонда борьбы с коррупцией

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В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»

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Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
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Клип Little Big стал самым просматриваемым на YouTube «Евровидения»

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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
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Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

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Экономика

ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра

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«Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом»

Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
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Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

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Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»

В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
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Кровавые сражения в первом геймплее Shadow Warrior 3

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В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2

Компания Samsung положила конец слухам, официально объявив дату презентации второго поколения гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2.
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В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition

В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
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Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Встреча между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Сочи» в рамках 30 тура РПЛ не состоится из-за коронавирусной инфекции.
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Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

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В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу

Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
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