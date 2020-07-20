Общество
Lenta.ruПутин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. Об этом сообщается на портале правовой информации.
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Кино
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок
Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
Российская газета 13:36
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Происшествия
В администрации Шурышкарского района на Ямале проходят обыски
Обыски проходят в администрации Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками, ущерб от действий которых составил более 300 млн рублей.
ТАСС 08:39
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Шоу-бизнес
Навка сфотографировалась с Песковым и призналась в любви к танцам
Вдобавок, двукратная чемпионка мира поспешила признаться в любви к танцам.
Территория новостей 08:01
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Здоровье
Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно
Учеными названы три признака того, что коронавирус был перенесен «на ногах».
Соловей.Инфо 09:44
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Единоборства
Российский боец Петр Ян на месяц отстранен от поединков UFC
Россиянин Петр Ян, являющийся обладателем чемпионского пояса в легчайшем дивизионе UFC, официально отстранен от боев на месяц.
CT news 13:07
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM 10:35
Культура
Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры
Правда, своя техника безопасности при посещении все же существует. Знакомить с ней зрителей будут известные актеры.
Городовой 09:07
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Армия и оружие
Три танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками
ИА Красная Весна вчера в 04:39
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Общество
Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию
Поляков занимал должность мэра Анапы с 2017 года.
ТАСС 11:33
Политика
Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
Общество
Мишустин уволил арестованную за хищения замглавы Минобрнауки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, которую арестовали по делу о хищении 50 млн рублей.
НТВ 05:29
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК 08:34
Общество
В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49