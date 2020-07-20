Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

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