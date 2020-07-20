Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. Об этом сообщается на портале правовой информации.
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Поправки к УПК существенно усложнят работу следствия по «предпринимательским» делам

Коммерсантъ17:52

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

ТАСС09:25

Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел

Газета.Ru10:50

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

РБК10:49

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

РЕН ТВ10:26

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Российская газета09:56

Владимир Путин скорректировал правила рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Говорит Москва11:15
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости 09:16
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Общество

Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже

Вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и призвал россиян «не вести себя беспечно» во время отдыха.
Lenta.ru 10:23
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса COVID-19

Ученые выяснили, что коронавирус боится ультрафиолета. Как сообщает ToDay News Ufa, открытие принадлежит итальянским ученым.
ToDay News Ufa 00:32
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Общество

Елена Батурина подала иск к «Независимой газете»

Предприниматель Елена Батурина подала иск к редакции «Независимой газеты», следует из карточки дела на сайте арбитражного суда.
РБК 15:10
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Наука

Вакцина Оксфордского университета от COVID-19 признана безопасной

В Оксфордском университете была создана вакцина от коронавируса, которая уже признана безопасной.
Уфимские Заметки 15:22
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

ТАСС 11:24
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Общество

Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия

Фильм состоит из фрагментов проповедей отца Сергия, проводимых им обрядов экзорцизма, интервью с бывшими послушниками Среднеуральского женского монастыря.
iReactor 06:49
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
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Наука

Революционное лечение снижает смертность от коронавируса

Возможно, что препарат удастся протестировать и зарегистрировать для лечения коронавируса, предотвращения попадания пациентов в реанимацию.
ToDay News Ufa 10:30
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Запутанное сотрудничество: российско-турецкие отношения снова встречают препятствия (Жэньминь жибао, Китай) (Жэньминь жибао)

Решают спор оружием — российско-турецкий конфликт имеет давнюю историю Многолетняя история российско-турецких отношений в большей степени является летописью войны, и двенадцать русско-турецких войн являются ярким тому доказательством.
ИноСМИ 17:23
Происшествия

МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе

МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований.
РИА Новости 13:35
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Футбол

Смолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив»

По информации испанских СМИ, 30-летний россиянин вернется в "Локомотив". Карьера Федора Смолова в Испании подошла к концу.
Газета.Ru 15:39
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Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
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Политика

Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом

Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.
Lenta.ru 18:11
Экономика

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
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Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
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Общество

Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков

Художник Виктор Чижиков умер 20 июля, сообщило издательство «АСТ дети» в Facebook.
Коммерсантъ 09:53
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Общество

Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
Коммерсантъ 16:57
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Специалисты сервиса avtocod.ru составили антитоп-10 моделей, которые не стоит покупать на вторичном авторынке.
Live24 09:19
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Игры

Epic Games Store дает право на бесплатную загрузку Torchlight II

Пользователям Epic Games Store предлагается бесплатно скачать игру Torchlight II.
RuNews24.ru 12:58
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Общество

Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
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Общество

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
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Армия и оружие

В Северодвинске заложили две атомные подлодки проекта 885 «Ясень-М»

О сроках создания подлодок сведения не озвучиваются. Ранее специалисты оценили новый морской артиллерийский модуль АУ-220М.
Актуальные Новости 08:25
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Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Газета.Ru 16:18
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Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Газета.Ru 11:08
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
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Общество

Суд оштрафовал уральского схимонаха Сергия на 18 тысяч рублей

Лишённый церковного сана уральский схимонах Сергий оштрафован на 18 тысяч рублей.
News.ru 11:48
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Армия и оружие

Бывший глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии

Игорь Смешко, ранее стоявший во главе СБУ, предрек Украине судьбу Югославии.
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