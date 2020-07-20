Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. Об этом сообщается на портале правовой информации.
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Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

РЕН ТВ10:26

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Коммерсантъ11:02

Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел

Газета.Ru10:50

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

РБК10:49

Владимир Путин скорректировал правила рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Говорит Москва11:15

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Российская газета09:56

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

ТАСС09:25
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Названы последствия деноминации рубля для России

Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
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Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Политика

США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии

США не признают парламентские выборы в Сирии, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
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Шоу-бизнес

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Любимице россиян (и не только) – певице Лолите Милявской пришлось перебираться через белорусскую границу из Смоленской области на своих двоих.
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Происшествия

В США сняли на видео, как полицейский спас ребенка от акулы

РИА Новости 16:52
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv 09:19
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Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Шоу-бизнес

Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

РИА Новости вчера в 05:36
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
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Кино

«Джокер» возглавил антирейтинг фильмов Великобритании в 2019 году

Зрители уверены, что сцены насилия и жестокости можно показывать только с 18 лет. Однако некоторые предлагали запретить фильм.
Профиль 08:10
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Полиция задержала устроивших танцы на МКАД граждан

Известия 16:19
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Рудковская и Плющенко ждут ребенка

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
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На работе сердца положительно сказывается медитация

Команда специалистов под руководством доктора Чайкрит Киттанавонга попыталась доказать, что медитация положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
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Volkswagen Arteon появился у российских дилеров

Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия.
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
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Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition

Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
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Авто

Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора

О четырех причинах «смерти» аккумулятора автомобиля поведал специалисты журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
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Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал

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Федор Добронравов отказался от зарплаты миллион рублей в месяц

Недавно стало известно, что Добронравов уволился из Театра Сатиры, выяснилось, что артиста не устраивали условия работы.
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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen

В ходе сервисной кампании официальные ДЦ брендов Volkswagen и Skoda предложат собственникам автомобилей, попадающих под отзыв, провести бесплатную проверку даты и времени изготовления шланга топливной магистрали, а в случае необходимости - установку новой детали.
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Скончался создатель олимпийского Мишки Виктор Чижиков

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В Минздраве оценили идею создания курилок для электронных сигарет

Министерство здравоохранения России оценило идею создания отдельных курилок в аэропортах для пользователей электронных сигарет.
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Илон Маск назвал преимущества чипирования

О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
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Как работают Яндекс.Новости?
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