Общество
Lenta.ruПутин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. Об этом сообщается на портале правовой информации.
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Экономика
Названы последствия деноминации рубля для России
Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
ToDay News Ufa 07:54
Общество
Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Интерфакс 16:29
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии
США не признают парламентские выборы в Сирии, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
РИА Новости 16:57
Шоу-бизнес
Лолита пешком шла через белорусскую границу из Смоленской области
Любимице россиян (и не только) – певице Лолите Милявской пришлось перебираться через белорусскую границу из Смоленской области на своих двоих.
Readovka67.ru 10:23
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Шоу-бизнес
Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
Экономика сегодня 11:36
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Кино
«Джокер» возглавил антирейтинг фильмов Великобритании в 2019 году
Зрители уверены, что сцены насилия и жестокости можно показывать только с 18 лет. Однако некоторые предлагали запретить фильм.
Профиль 08:10
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 14:07
Наука
На работе сердца положительно сказывается медитация
Команда специалистов под руководством доктора Чайкрит Киттанавонга попыталась доказать, что медитация положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
ToDay News Ufa 07:32
Авто
Volkswagen Arteon появился у российских дилеров
Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия.
Tvoe-avto.com 05:43
Авто
Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition
Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
Letnews.ru вчера в 03:09
Авто
Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора
О четырех причинах «смерти» аккумулятора автомобиля поведал специалисты журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
Tvoe-avto.com 05:27
Шоу-бизнес
Федор Добронравов отказался от зарплаты миллион рублей в месяц
Недавно стало известно, что Добронравов уволился из Театра Сатиры, выяснилось, что артиста не устраивали условия работы.
Paparazzi.ru 16:14
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
В ходе сервисной кампании официальные ДЦ брендов Volkswagen и Skoda предложат собственникам автомобилей, попадающих под отзыв, провести бесплатную проверку даты и времени изготовления шланга топливной магистрали, а в случае необходимости - установку новой детали.
Новые автомобили 11:13
Общество
В Минздраве оценили идею создания курилок для электронных сигарет
Министерство здравоохранения России оценило идею создания отдельных курилок в аэропортах для пользователей электронных сигарет.
Lenta.ru 16:22
Технологии
Илон Маск назвал преимущества чипирования
О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38