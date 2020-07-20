Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Экономика Названы последствия деноминации рубля для России Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия. 23

Общество Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве "В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 1,4K

Шоу-бизнес Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей 31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович. 44

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,3K

Политика США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии США не признают парламентские выборы в Сирии, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы. 67

Шоу-бизнес Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе. 45

Наука На работе сердца положительно сказывается медитация Команда специалистов под руководством доктора Чайкрит Киттанавонга попыталась доказать, что медитация положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. 3

Авто Volkswagen Arteon появился у российских дилеров Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия. 19

Авто Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage. 20

Шоу-бизнес Федор Добронравов отказался от зарплаты миллион рублей в месяц Недавно стало известно, что Добронравов уволился из Театра Сатиры, выяснилось, что артиста не устраивали условия работы.

Авто Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen В ходе сервисной кампании официальные ДЦ брендов Volkswagen и Skoda предложат собственникам автомобилей, попадающих под отзыв, провести бесплатную проверку даты и времени изготовления шланга топливной магистрали, а в случае необходимости - установку новой детали. 16

Общество В Минздраве оценили идею создания курилок для электронных сигарет Министерство здравоохранения России оценило идею создания отдельных курилок в аэропортах для пользователей электронных сигарет.