Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам России перед совещанием с главами субъектов сообщил о том, что им подписан указ о снятии режима нерабочих дней с завтрашнего дня, 12 мая. По словам Президента, выход из режима ограничений и самоизоляции, однако же, будет не быстрым.

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