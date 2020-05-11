Общество
Pro Город СамараПутин отменил режим нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам России перед совещанием с главами субъектов сообщил о том, что им подписан указ о снятии режима нерабочих дней с завтрашнего дня, 12 мая. По словам Президента, выход из режима ограничений и самоизоляции, однако же, будет не быстрым.
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Общество
В Тверской области сформирован план поэтапной отмены ограничений
Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе.
КП - Тверь 14:30
Общество
Названы сроки введения в эксплуатацию моста через Амур в Китай
Первый автомобильный мост между Россией и КНР, построенный через реку Амур у городов Благовещенск и Хэйхэ, введут в эксплуатацию после снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Газета.Ru 17:46
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 17:30
Общество
Названы регионы, где больше всего нарушают режим самоизоляции
Среди регионов, жители которых наиболее часто нарушают режим самоизоляции, оказались Приморье и юг России, 11 мая со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрия Валяева, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 14:30
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11:24
Политика
Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней
В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
Космос
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны
Дни24 09 мая в 11:09
Культура
Умер актер Джерри Стиллер — отец Бена Стиллера
Salt Mag 08:07
Футбол
УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам
10 мая газета The Times сообщила о планах УЕФА на фоне пандемии сократить или вовсе отменить квалификационные игры к футбольным еврокубкам следующего сезона.
Известия 16:10
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
Режим самоизоляции в Приморском крае продлили до 31 мая
В воскресенье стало известно, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение о продлении режима самоизоляции в регионе до 31 мая.
Байкал24 вчера в 11:15
Общество
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
Главный врач Боткинской больницы в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 16:26
Происшествия
В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя
В ролике видно, как часть тротуара немного приподнимается, а затем из-под него вырывается пламя на проезжую часть дороги.
РБК 15:55
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Авто
Новый электрический кроссовер Kia бросит вызов Porsche Taycan
Внедорожник на электротяге будет самым мощным в гамме — «топовая» версия сможет бросить вызов Porsche Taycan по динамическим характеристикам, удобству и скорости зарядки, а также по запасу хода.
Тарантас Ньюс 12:55
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ 11:01
Экономика
Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 13:36
Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Общество
Врач объяснил причины повторных вспышек коронавируса в Китае
Ранее сообщалось, что в Китае зафиксированы новые заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 17:38
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Общество
На Кубани продлили карантин до 23 мая
На Кубани местные власти продлили карантин до 23 мая.
Evo-rus.com 15:06
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Газета.Ru 15:15
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений
Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:14
Происшествия
Задержан организатор хосписа в Красногорске
Организатор частного хосписа в Подмосковье задержан по делу о гибели девятерых постояльцев при пожаре.
Российская газета 04:14
Общество
Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме
Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев в интервью телеканалу "360" ответил на самые распространенные вопросы о масочном режиме, который в столице и области начинает действовать с 12 мая.
РИА Новости 11:48
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53