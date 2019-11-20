Экономика
Слово и ДелоПутин отметил большой потенциал роста «Газпрома»
Энергетическая компания «Газпром» имеет большой потенциал роста. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Как заметил глава государства, потенциал «Газпрома» настолько велик, что его трудно подсчитать.
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Общество
Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице
Уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории России.
Космос
NASA выпустило игру – симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Общество
В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Гаджеты
Realme X2 Pro и Realme 5s представлены в прямом эфире
Компания считает основным конкурентом Realme 5s смартфон Redmi Note 8 и акцентирует внимание на качестве фотоснимков, времени автономной работы и стоимости своего решения, которая начинается от 139 евро за версию с 4/64Гб.
Авто
Появился первый официальный снимок внедорожника Maybach
За два дня до премьеры Mercedes-Maybach GLS производитель публикует затемнённый снимок носовой части вседорожника.
Происшествия
Более 10 орудовавших под прикрытием НИИ браконьеров задержали на Дону
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Валлийцы отпраздновали выход на Евро с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Игроки сборной Уэльса отметили успех, держа флаг болельщиков с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид».
Происшествия
Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК
Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк заподозрила мужа в изменах
По признаниям друга Петра, Анастасия стала жутко ревнивой и постоянно изводила мужа подозрениями в изменах.
Происшествия
Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга
Рэперша и актриса Анна Михеева, выступающая под псевдонимом Hofmannita, напала на полицейского в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Глава Верховного суда Татарстана поддержал смертную казнь
Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов считает необходимым вернуть смертную казнь в России.
Футбол
Футболистам «МЮ» запретят прогулки в Нур-Султане из-за морозов
Футболисты Манчестер Юнайтед получили предупреждение о том, что в преддверии матча с Астаной в рамках группового этапа Лиги Европы им не следует находиться на открытом воздухе более 10 минут из-за сильного мороза, установившегося в столице Казахстана.
Армия и оружие
Авиасалон в Дубае защитили российскими «Панцирями»
Общество
Политолога Крашенинникова оштрафовали за неуважение к власти
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал оппозиционного политолога Федора Крашенинникова виновным в неуважении к власти.
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Политика
Москва обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год
Россия ведет переговоры с Украиной о прямых поставках 15 млрд кубометров газа в год.
Кино
Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Внимания актрисы удостоилась эротическая сцена картины с участием Кристины Асмус, которую даже прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.