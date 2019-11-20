Экономика
Слово и ДелоПутин отметил большой потенциал роста «Газпрома»
Энергетическая компания «Газпром» имеет большой потенциал роста. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Как заметил глава государства, потенциал «Газпрома» настолько велик, что его трудно подсчитать.
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
Футбол
Уткин назвал лжецами руководство «Чертаново»
Знаменитый комментатор, журналист и телеведущий Василий Уткин назвал руководителей выступающего в Олимп-ФНЛ футбольного клуба "Чертаново" лжецами.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Армия и оружие
«Правый сектор»* намерен сорвать открытие моста в районе Станицы Луганской
Нацисты запрещенной в России украинской террористической группировки "Правый сектор"* намерены сорвать открытие отремонтированного моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей в России
Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Авто
Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Стоит сказать, что представленный автомобиль DBX — это первый кроссовер в истории бренда Aston Martin.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Экономика
Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы
Путин подчеркнул, что это значение является самым низким за всю историю современной России.
Происшествия
На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Армия и оружие
Американский вертолет разбился в Афганистане, погибли двое военных
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Пажвок", в результате происшествия погибли два военнослужащих США.
Политика
Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
Технологии
Sony берется за разработку искусственного интеллекта
В компании рассчитывают «объединить фундаментальные исследования и разработки мирового класса с уникальными техническими активами Sony, которыми располагают подразделения Imaging & Sensing Solutions, Robotics и Entertainment».
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Здоровье
С 22 ноября 2019 года получить медсправку для водителей станет сложнее
Согласно изменениям, которые вступают в силу с 22 ноября 2019 года, водителей будут направлять на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний (состояний), препятствующих управлению транспортными средствами.
Футбол
«Сочи» объявил об отставке Точилина
Главный тренер Сочи Александр Точилин отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Происшествия
Вандалы осквернили памятник Жукову в Харькове
Вандалы облили красной краской памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове.
Транспорт
Платную трассу Москва-Казань начнут строить в 2020 году
Первый участок платной автодороги Москва - Казань начнут строить во втором полугодии 2020 года, заявил вице-премьер России Максим Акимов на заседании правительственной комиссии по транспорту.