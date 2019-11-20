Экономика

Слово и ДелоСлово и ДелоПутин отметил большой потенциал роста «Газпрома»

Энергетическая компания «Газпром» имеет большой потенциал роста. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Как заметил глава государства, потенциал «Газпрома» настолько велик, что его трудно подсчитать.
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