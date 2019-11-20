Энергетическая компания «Газпром» имеет большой потенциал роста. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Как заметил глава государства, потенциал «Газпрома» настолько велик, что его трудно подсчитать.

Политика Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».

Футбол Уткин назвал лжецами руководство «Чертаново» Знаменитый комментатор, журналист и телеведущий Василий Уткин назвал руководителей выступающего в Олимп-ФНЛ футбольного клуба "Чертаново" лжецами.

Политика Суд ООН требует от России ответить на иск Украины Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.

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Технологии Sony берется за разработку искусственного интеллекта В компании рассчитывают «объединить фундаментальные исследования и разработки мирового класса с уникальными техническими активами Sony, которыми располагают подразделения Imaging & Sensing Solutions, Robotics и Entertainment».

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