Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин назвал недостаточными меры по поддержанию рождаемости

Президент России Владимир Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости в стране недостаточно. Об этом он сказал в ходе общения с работникам завода "Камаз". По его словам, работа в этом направлении будет продолжена.
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с чего всё началось

Путин пообещал развитие системы мер поддержки рождаемости в России

Президент России Владимир Путин считает недостаточными меры по поддержке рождаемости в РФ, поэтому они будут совершенствоваться. Об этом он заявил во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".
ТАСС09:56

Подробнее о событии

Путин признал недостаточными действующие меры по поддержанию рождаемости

РБК11:16

Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости недостаточно

РИА Новости11:00

Путин пообещал развитие системы мер поддержки рождаемости в России

ТАСС09:56

Путин заявил о необходимости совершенствования мер поддержки рождаемости

Rambler News Service10:27

Путин заявил, что нынешних мер поддержки рождаемости недостаточно

Коммерсантъ10:17

Путин пообещал улучшенную систему поддержки рождаемости в России

Lenta.ru10:12

Путин назвал недостаточными меры по поддержанию рождаемости

Московский Комсомолец10:29
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Политика

Журналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
РИА Новости 12:05
Происшествия

Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м

Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
ТАСС 10:26
Фигурное катание

Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
RT на русском 13:53
Общество

МЧС предупредило о гололедице в Москве

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.
Известия 14:20
Экономика

Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Известия 05:32
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии

Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:13
Армия и оружие

Турция грозит закрыть для США базу Инджирлик в ответ на санкции

Ранее глава турецкого МИД заявлял, что покупка С-400 – это не политический вопрос для Турции, поскольку ранее страна обращалась к США и Франции с предложением приобрести у них системы ПВО, но они не согласились.
Журналистская правда 11 декабря в 08:28
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Интерфакс 08:23
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Меркель объяснила продление антироссийских санкций

Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Газета.Ru 13:37
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Политика

Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
RT на русском 14:11
Общество

«Красный» код погодной опасности объявлен в турецкой Анталье

Главное управление метеорологии Антальи объявило "красный", наивысший уровень погодной опасности, это значит, что погодные катаклизмы могут нанести значительный ущерб инфраструктуре.
Aobe.ru 11 декабря в 13:52
Армия и оружие

Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии

Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.
ФАН 13:37
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после 6 лет перерыва

Эстрадный эпатажный персонаж Верка Сердючка после шестилетнего перерыва появился на сцене с новой англоязычной песней под названием «Make It Rain Champagne», сообщает «Ревизор.ru».
Слово и Дело 12:30
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv 07:50
Происшествия

Спасатели нашли тела погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии

Тела шести погибших удалось обнаружить на Белом острове, где 9 декабря произошло извержения вулкана.
Российская газета вчера в 23:18
Футбол

Футбольный ЦСКА переходит под контроль ВЭБа

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА, получив более 75% акций.
Вести.Ru 10:52
Космос

Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости 11 декабря в 11:41
Политика

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, снова побила рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов.
РБК 13:49
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Происшествия

Под Пензой пятеро детей пострадали в ДТП

Пензенская правда 09:43
Политика

В Шотландии хотят провести новый референдум о независимости

В пятницу, 13 декабря, первый мининистр Шотландии и лидер Шотландской национальной панртии (ШНП) Никола Стерджен заявила о желании требовать от Лондона наделения Эдинбурга правом на проведение референдума о независимости региона, пишет ТАСС.
Aobe.ru 06:07
Футбол

Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет

Ранее из Лиги чемпионов вылетели "Локомотив" и "Зенит" с четвертым местом в группе, а ЦСКА досрочно потерял шансы на выход в плей-офф еще в прошлом туре.
Реальное время вчера в 15:03
Футбол

Головин - в заявке «Монако» на матч с «Анже»

Пресс-служба «Монако» объявила заявку на матч 18-го тура чемпионата Франции с «Анже».
Soccer.ru 14:38
Политика

Киев ожидает остановки «Северного потока-2» на фоне новых санкций США

Украина надеется, что новые санкции США против "Северного потока-2" остановят проект.
РЕН ТВ 15:01
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