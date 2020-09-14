Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального
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Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального
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«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится в сообщении на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится
в сообщении на сайте Кремля.
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