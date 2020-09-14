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RT на русском
RT на русском

Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального

«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится в сообщении на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
RT на русском08:27
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Коммерсантъ

Макрон заявил Путину, что Навального отравили «Новичком»

Коммерсантъ08:41
Интерфакс

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального

Интерфакс08:30
ТАСС

Путин и Макрон обсудили Белоруссию, Украину и ситуацию вокруг Навального

ТАСС08:17
Эхо Москвы

Президенты России и Франции в телефонном разговоре обсудили отравление политика Алексея Навального

Эхо Москвы09:02
РИА Новости

Путин назвал условие выяснения ситуации с Навальным

РИА Новости08:39
RT на русском

Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального

RT на русском08:27
РБК

Путин заявил Макрону о необоснованности обвинений по ситуации с Навальным

РБК08:25

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ09:20
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Греция объявила о закупке дополнительного вооружения

Мицотакис уточнил, что Греция собирается закупить помимо 18 истребителей четыре фрегата, четыре вертолета ВМФ, набрать в строй еще 15 000 солдат и дополнительно профинансировать свою оборонную промышленность.
ИА Красная Веснавчера в 17:02
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