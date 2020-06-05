Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, заявил, что проблемы окружающей среды и экологии остаются в числе наиболее чувствительных для общества. По словам главы государства, в стране многие по-прежнему живут, руководствуясь принципом «после нас хоть потоп», однако эта логика тупиковая.

Путин назвал тупиковой логику «после нас хоть потоп»

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