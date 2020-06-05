Политика
ИзвестияПутин назвал тупиковой логику «после нас хоть потоп»
Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, заявил, что проблемы окружающей среды и экологии остаются в числе наиболее чувствительных для общества. По словам главы государства, в стране многие по-прежнему живут, руководствуясь принципом «после нас хоть потоп», однако эта логика тупиковая.
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Политика
Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового правительства диверсифицировать рынки сбыта.
Страна Советов on-line 07:58
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Политика
Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле еще не ознакомились с докладом независимой исследовательской группы Сергея Белановского "Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.".
Ведомости 08:44
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Шоу-бизнес
Максим Фадеев представил нового артиста своего лейбла
Вокруг ТВ 06:43
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Происшествия
В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину
Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Шоу-бизнес
Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус
Lenta.ru 08:04
Космос
Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Обе планеты вращаются вокруг звезды, где раннее уже были обнаружены две экзопланеты Кеплер-160b и Кеплер-160c.
Популярная механика 08:34
Общество
В Волгоградской области разрешили выходить из дома для трудоустройства
Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, теперь у жителей Волгоградской области есть целых 17 уважительных причин для того, чтобы выйти из дома в период действия режима самоизоляции.
КП - Волгоград 08:12
Политика
Депутат Рады Рабинович прокомментировал новые условия МВФ
По мнению депутата Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, условия новой программы Международного валютного фонда для страны являются "вопросом капитуляции".
Московский Комсомолец вчера в 20:13
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Финансы
Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать
Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
РБК 09:30
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Космос
«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
РИА Новости 08:46
Киберспорт
Epic Games раздаст бесплатно новую Total War Saga: Troy
АБН 02 июня в 15:58
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости вчера в 14:13
Экономика
Украинцам рассказали, что сотрудничество с МВФ снизит цены на газ
В свою очередь, Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине, по крайней мере в настоящий момент, снизить цену на газ для населения благодаря переходу на полностью рыночные расценки.
REGNUM 08:33
Авто
Опубликованы новые снимки Haval H5
Появились новые снимки внедорожника, который станет заменой модели H5. Помимо этого, Haval раскрыл имя дизайнера авто.
SpeedMe вчера в 11:41
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру вчера в 07:09
Авто
В США «горбатый» «Запорожец» выставили на продажу по цене новой Toyota
В Соединенных Штатах продается ЗАЗ-965, стоимость которого соответствует цене нового японского седана.
Car.ru 05:47
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов
Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru 05:30
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Бывший руководитель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил журналистам, что наслышан о теориях заговора на свой счет – в частности, про якобы намерение вживлять людям чипы под видом вакцинации от коронавируса.
Газета.Ru 02:54
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15