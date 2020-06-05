Политика
RT на русскомПутин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп». По его словам, эта логика тупиковая и крайне опасная.
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с чего всё началось
Владимир Путин на встрече с экологами и зоозащитниками заявил, что многие продолжают жить по принципу "после нас хоть потоп".РИА Новости10:13
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Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Здоровье
Недорогой препарат для желудка избавил пациентов от коронавируса
Недорогой медицинский препарат для желудка избавил больных пациентов от коронавируса.
Evo-rus.com 11:04
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
Общество
Генпрокуратура проверит все опасные объекты в зоне вечной мерзлоты
Москва, 5 июня 2020, 17:29 — REGNUM Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение проверить все особо опасные объекты на территориях, которые подвержены таянию вечной мерзлоты.
REGNUM 10:29
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03
Общество
Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
Общество
Вечером 5 июня куряне смогут наблюдать Лунное затмение
Московский Комсомолец Черноземье 06:12
Политика
В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии
Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Общество
В Госдуму внесли поправки об индексации для работающих пенсионеров
В думской базе опубликован законопроект ЛДПР о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
Российская газета 05:43
Экономика
Участие в ОЭЗ «Алга» позволит бизнесу расширить географию продаж
Наше участие как компании-резидента особой экономической зоны «Алга» позволит расширить географию продаж, включая страны Ближнего Востока и Китая.
Башинформ 07:15
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Культура
Образ Волка из новых серий «Ну, погоди!» опубликовали в сети
Говорит Москва вчера в 07:46
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Происшествия
СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске
Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 июня в 16:16
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
«Авифавир» производится Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «ХимРар».
Lenta.ru 11:23
Наука
Искусственные эритроциты оказались лучше настоящих
Искусственные эритроциты имеют сходный размер, форму, заряд и поверхностные белки с настоящими клетками.
Популярная механика вчера в 10:15
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный и опасный суп
Самым вредным, и опасным для здоровья супом с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является обычная солянка, сообщила СМИ врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Evo-rus.com 05:34
Здоровье
Врач из Тольятти рассказал о ситуации с коронавирусом в городе
Самара, 5 июня 2020, 12:25 — REGNUM Еще 550 коек развернут для пациентов с коронавирусной инфекцией в Тольятти.
REGNUM 05:25