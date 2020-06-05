Владимир Путин на встрече с экологами и зоозащитниками заявил, что многие продолжают жить по принципу "после нас хоть потоп".

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп». По его словам, эта логика тупиковая и крайне опасная.

Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

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