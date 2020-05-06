Ответственность глав регионов и членов правительства за каждое принятое решение в борьбе с коронавирусом крайне высока, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил ответственность глав регионов по борьбе с коронавирусом

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