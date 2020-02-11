с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успешного воплощения в жизнь проекта «Восток Ойл». Они провели встречу накануне и обсудили актуальные вопросы, связанные с нефтяной отраслью.

Политика Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

Происшествия Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.

Политика Германия и США полвека шпионили за более чем 120 странами Более полувека ЦРУ с коллегами из ФРГ перехватывали секретные сообщения более чем 120 стран, и помогала им в этом швейцарская компания Crypto AG.

Политика Матвиенко поддержала инициативу о появлении пожизненных сенаторов Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о введении статуса пожизненных сенаторов, наличие таких людей повысит авторитет верхней палаты.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.

Политика В Кремле отказались комментировать приговор фигурантам дела «Сети» Приговор фигурантам дела о террористическом сообществе «Сеть» (запрещено на территории РФ) невозможно комментировать, потому что это решение суда, заявил в среду, 12 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.