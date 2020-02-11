Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин пожелал Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл»

Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успешного воплощения в жизнь проекта «Восток Ойл». Они провели встречу накануне и обсудили актуальные вопросы, связанные с нефтяной отраслью.
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Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи
 с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил Владимиру Путину проект «Восток Ойл»

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Сечин заявил, что проект «Восток ойл» приведет к росту ВВП России на 2% в год

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РБКвчера в 07:21
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В Испании археологи обнаружили пещеру с останками жестоко убитых людей около 7,3 тысячи лет назад.
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Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Газета.Ru вчера в 12:08
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru 07:20
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Путин сообщил об объемах финансовых резервов России

По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.
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В Минске заявили, что не имеют нефтяных контрактов с США

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Матвиенко поддержала инициативу о появлении пожизненных сенаторов

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Ученые представили устройства, помогающие общаться людям с ограниченными возможностями

Многие люди с ограниченными возможностями не могут использовать специальные гаджеты, призванные упростить их взаимодействие с миром, из-за высокой стоимости таких устройств.
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Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
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В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
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Ученые опубликовали карту распространения по планете коронавируса

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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