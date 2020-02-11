Экономика
Политическая ЭкспертизаПутин пожелал Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл»
Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успешного воплощения в жизнь проекта «Восток Ойл». Они провели встречу накануне и обсудили актуальные вопросы, связанные с нефтяной отраслью.
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с чего всё началось
Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.РБКвчера в 07:21
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил Владимиру Путину проект «Восток Ойл»
Комсомольская правдавчера в 11:22
Сечин рассказал Путину о мегапроекте в Арктике с инвестициями 10 трлн рублей
БИЗНЕС Onlineвчера в 06:08
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Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» выложил фотографию с парикмахером азиатской внешности.
Культура
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Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса
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В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Общество
Испанские археологи нашли пещеру со следами древней резни
В Испании археологи обнаружили пещеру с останками жестоко убитых людей около 7,3 тысячи лет назад.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
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В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Политика
Германия и США полвека шпионили за более чем 120 странами
Более полувека ЦРУ с коллегами из ФРГ перехватывали секретные сообщения более чем 120 стран, и помогала им в этом швейцарская компания Crypto AG.
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В отношении должностного лица управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи возбуждено уголовное дело из-за заселения детей-сирот в жилье без газа и отопления.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
Путин сообщил об объемах финансовых резервов России
По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.
Политика
В Минске заявили, что не имеют нефтяных контрактов с США
В феврале госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Белоруссию пообещал на 100% обеспечить Минск американской нефтью «по конкурентным ценам».
Политика
Матвиенко поддержала инициативу о появлении пожизненных сенаторов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о введении статуса пожизненных сенаторов, наличие таких людей повысит авторитет верхней палаты.
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Ученые представили устройства, помогающие общаться людям с ограниченными возможностями
Многие люди с ограниченными возможностями не могут использовать специальные гаджеты, призванные упростить их взаимодействие с миром, из-за высокой стоимости таких устройств.
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Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Армия и оружие
В Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные
Западные военные натолкнулись на блокпост сил, лояльных Дамаску.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Шоу-бизнес
Внук Елизаветы II официально подтвердил данные о разводе
В тексте говорится, что решение о разводе было "лучшим шагом для их детей".
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Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы
Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
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В Кремле отказались комментировать приговор фигурантам дела «Сети»
Приговор фигурантам дела о террористическом сообществе «Сеть» (запрещено на территории РФ) невозможно комментировать, потому что это решение суда, заявил в среду, 12 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
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Ученые опубликовали карту распространения по планете коронавируса
Ученые опубликовали карту, которая демонстрирует динамику распространения коронавируса по планете.