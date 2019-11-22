Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что многие образцы российского вооружения и армейской техники опережают зарубежные аналоги. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС.

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