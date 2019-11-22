Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПутин отметил преимущества российского вооружения

Президент России Владимир Путин заявил, что многие образцы российского вооружения и армейской техники опережают зарубежные аналоги. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать546
с чего всё началось

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
RT на русском06:03

Подробнее о событии

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Lenta.ru06:07

Путин назвал долю современного оружия в армии

РИА Новости07:31

Путин рассказал о перспективах развития российской армии

Коммерсантъ06:57

Путин заявил, что доля современного оружия и техники в армии достигла 68%

ТАСС06:14

Эксперты после слов Путина оценили долю современных вооружений в России

РБК14:12

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

RT на русском06:03

Путин заявил, что доля современного оружия в ВС РФ должна достичь 70% и не снижаться

ТК Звезда06:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Вашингтон
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес

Возлюбленная Роналду снялась топлес

Возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес опубликовала откровенное фото, на котором позирует топлес.
Взгляд.ру 13:34
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Инфорос 06:16
Общество

Появились кадры задержания готовивших госпереворот террористов

Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти.
REGNUM 07:05
Здоровье

Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств

Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.
Доктор Питер 02:25
Кино

Дэйзи Ридли описала грядущий эпизод «Звездных войн» четырьмя словами

Недавно актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая джедая Рей, рассказала, каким получился финал всеми любимой саги.
Киноафиша России вчера в 09:39
Общество

Гороскоп на 23 ноября. Звезды дарят энергию и активность

Звезды дарят вам энергию и активность. Вероятность заболеваний очень мала, но есть риск травматизма.
ИА ЯСИА 17:00
Общество

Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Коммерсантъ 10:24
Общество

Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм

Народные новости 08:23
Политика

США анонсировали начало поставок СПГ на Украину

Как сообщал глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри в августе, польская компания PGNiG собиралась к концу этого года начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 20 ноября в 17:52
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Армия и оружие

В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия

Эксперт сообщил, что в настоящее время ВВС Соединенных Штатов параллельно реализую две программы разработки гиперзвукового оружия: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Комсомольская правда 04:14
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

РБК 12:56
Футбол

Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»

Soccer.ru 14:49
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
7 новостей 20 ноября в 23:08
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 07:43
Политика

Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Коммерсантъ 16:55
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Общество

В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

Около 6,5 тысячи человек эвакуируют в Кельне после обнаружения 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
РИА Новости 18:55
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Хоккей

«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»

Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
БИЗНЕС Online 11:46
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Коммерсантъ 13:38
Кино

Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду

Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
Актуальные Новости вчера в 04:31
Космос

«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

Известия 14:41
Футбол

Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом

Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Чемпионат 08:57
Происшествия

Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 17:11
Общество

Утверждена антитабачная концепция до 2035 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Общественное телевидение России 08:03
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус показали первый утренник дочери

Харламов и Асмус показали первый утренник дочери Супружеская чета побывала на ответственном мероприятии Анастасии Харламовой.
Экспресс газета вчера в 12:58
Гаджеты

Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Второй смартфон — Redmi Note 8T является копией Redmi Note 8, но в российской новинке дополнительно установили модуль для бесконтактной оплаты.
Astera 05:53
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии

Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
РЕН ТВ 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное