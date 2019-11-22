Армия и оружие
ИзвестияПутин отметил преимущества российского вооружения
Президент России Владимир Путин заявил, что многие образцы российского вооружения и армейской техники опережают зарубежные аналоги. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.RT на русском06:03
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Вашингтон
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
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Возлюбленная Роналду снялась топлес
Возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес опубликовала откровенное фото, на котором позирует топлес.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Общество
Появились кадры задержания готовивших госпереворот террористов
Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти.
Здоровье
Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.
Кино
Дэйзи Ридли описала грядущий эпизод «Звездных войн» четырьмя словами
Недавно актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая джедая Рей, рассказала, каким получился финал всеми любимой саги.
Общество
Гороскоп на 23 ноября. Звезды дарят энергию и активность
Звезды дарят вам энергию и активность. Вероятность заболеваний очень мала, но есть риск травматизма.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Общество
Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм
Политика
США анонсировали начало поставок СПГ на Украину
Как сообщал глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри в августе, польская компания PGNiG собиралась к концу этого года начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Эксперт сообщил, что в настоящее время ВВС Соединенных Штатов параллельно реализую две программы разработки гиперзвукового оружия: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Общество
В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Около 6,5 тысячи человек эвакуируют в Кельне после обнаружения 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Хоккей
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Кино
Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду
Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
Футбол
Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом
Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Общество
Утверждена антитабачная концепция до 2035 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус показали первый утренник дочери
Харламов и Асмус показали первый утренник дочери Супружеская чета побывала на ответственном мероприятии Анастасии Харламовой.
Гаджеты
Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Второй смартфон — Redmi Note 8T является копией Redmi Note 8, но в российской новинке дополнительно установили модуль для бесконтактной оплаты.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии
Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.