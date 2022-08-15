RT на русскомПутин отметил превосходство многих образцов вооружения России над зарубежными аналогамиМногие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, заявил президент России Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022».RT на русскомПутин подчеркнул, что Россия готова расширять инновационные связи для создания новейших образцов вооружений и техники, "работать вместе на справедливых, равноправных условиях".Газета.Ru"Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", - сказал президент.Газета.RuОколо полутора тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса представят новейшие образцы военной техники.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрКомсомольская правдаИзвестияPiter.tvПервый каналDaily MoscowДума ТВПятый каналRT на русском9111.ruОбластная газетаИзвестияLife.ruНародные новостиФАНАбзацЦарьградПолитика СегодняПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваАргументы и ФактыВятка-На-СетиПолитРоссияЭкономика сегодняКомсомольская правдаСеверпостПодробнее о событииПутин заявил, что многие образцы российского вооружения опережают зарубежные на годыТК Звезда08:52Путин: многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналогиРИА Новости08:46Путин: многие образцы российского оружия на десятилетия опережают зарубежные аналогиИнтерфакс - Россия08:23Путин: российское оружие опережает западное на десятилетияURA.Ru08:25«Непрогибаемые союзники России» и передовое вооружение. Путин открыл форум «Армия-2022»ТАСС09:23Путин заявил о превосходстве России над Западом по вооружениям на десятилетия впередLenta.ru08:26Путин заявил, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналогиКомсомольская правда08:19Показать ещёОценить1,1KПоделиться