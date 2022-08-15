Будьте в Плюсе

Путин отметил превосходство многих образцов вооружения России над зарубежными аналогами

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, заявил президент России Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022».
RT на русском
Путин подчеркнул, что Россия готова расширять инновационные связи для создания новейших образцов вооружений и техники, "работать вместе на справедливых, равноправных условиях".
Газета.Ru
"Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", - сказал президент.
Газета.Ru
Около полутора тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса представят новейшие образцы военной техники.
РИА Новости

Подробнее о событии

Путин заявил, что многие образцы российского вооружения опережают зарубежные на годы
ТК Звезда08:52
Путин: многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги
РИА Новости08:46
Путин: многие образцы российского оружия на десятилетия опережают зарубежные аналоги
Интерфакс - Россия08:23
Путин: российское оружие опережает западное на десятилетия
URA.Ru08:25
«Непрогибаемые союзники России» и передовое вооружение. Путин открыл форум «Армия-2022»
ТАСС09:23
Путин заявил о превосходстве России над Западом по вооружениям на десятилетия вперед
Lenta.ru08:26
Путин заявил, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналоги
Комсомольская правда08:19

Интересное

Зампред Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб в Шахтерске в ДНР

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков опознан в числе погибших при обстреле Шахтерска в Донецкой народной республике (ДНР).
Lenta.ru11:25

Экс-разведчик Риттер: США хотят отвлечь внимание России с Украины на другие регионы

США разжигают конфликты в разных регионах в надежде переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала.
РИА Новости11:37

ФСБ предотвратила в Волгоградской области готовившийся Украиной теракт на нефтепроводе

В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости09:18

ФСВТС отозвала лицензии на ремонт у предприятий Болгарии и Чехии за помощь Украине

«У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми"»,— сказал господин Шугаев (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ11:12

На Украине после обучения на F-16 погиб один из лучших летчиков ВСУ Антон Листопад

На Украине погиб один из лучших летчиков Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Листопад.
Lenta.ru07:26

Американского чиновника Массаро призвали выучить историю после публикации с картой России

Старшего политического советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро призвали выучить историю после публикации карты России.
Lenta.ru11:55

Пропавшая в горах Бузова резвилась с жеребцами

Телеведущая показала в интернете видео, на котором резвится с жеребцами. Ольга Бузова написала в Сети, что у неё всё великолепно.
Актуальные Новости12:09

В соцсетях появились фото с Пригожиным после сообщений об обстреле Попасной в ЛНР

В российских социальных сетях появились актуальные фотографии бизнесмена Евгения Пригожина, сделанные в районе города Попасная.
Газета.Ru11:25

Спотовая цена на газ в Европе превысила $2350

В конце июля цена газа в Европе превышала $2000 за 1 тыс. куб. м. Газ дорожал на фоне сокращения «Газпромом» поставок по «Северному потоку».
Коммерсантъ11:53

Великобритания теряет урожай из-за нехватки рабочих рук

По имеющейся информации, только 199 производителей заявили, что в их хозяйствах был потерян урожай, сумма которого превышает 22 миллиона фунтов стерлингов.
ТУТ НЬЮС12:07