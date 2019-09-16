Политика
RT на русскомПутин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния
Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния. Об этом он сказал на трёхстороннем саммите с участием президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани, который проходит в Анкаре.
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Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Шоу-бизнес
Шепелев призвал родных Заворотнюк рассказать правду о ее состоянии
Вдовец Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев считает, что родным актрисы Анастасии Заворотнюк стоит рассказать правду о ее состоянии.
Вечерняя Москва 13:40
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
РИА Новости 09:28
Футбол
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
РИА Новости 15:00
Происшествия
Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире
Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.
Инфо24 12:55
Киберспорт
SumaiL и s4 ушли из Evil Geniuses
CyberSport.ru 08:41
Энергетика
Подсчитаны остатки нефти в Европе
Запасов нефти в странах Евросоюза хватит на 90 дней: рисков для безопасности снабжения в нынешних условиях нет.
Lenta.ru 13:58
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Единоборства
Евлоев завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе
Россиянин Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов.
Sportbox.RU 10:12
Политика
Президент Ирана объяснил атаку на Саудовскую Аравию
Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «самозащитой народа Йемена».
Lenta.ru 13:56
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Российская газета 02:38
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Рамблер 15:32
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite официально представили в Европе
Батарея в смартфоне на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. В Европе Xiaomi Mi 9 Lite появится 20 сентября по цене 319 евро за версию 4/64 ГБ и 349 евро за 6/128 ГБ.
Astera 15:18
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Футбол
Итальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку
Журналист Calcio Mercato, Лучано Пассирани был уволен прямо в прямом эфире телеканала TopCalcio24.
Комсомольская правда 05:48
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Экономика
Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц
"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
Вести.Финанс 08:37
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Общество
У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру
У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.
В городе R 14:28
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запускает Wi-Fi 6
Wi-Fi Alliance объявила о запуске новой версии стандарта Wi-Fi – Wi-Fi 6. Следующее поколение технологии на 40% быстрее по сравнению с предшественником.
News.ru 10:56