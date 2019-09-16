Политика
Российская газетаПутин отметил роль Ирана в сирийском урегулировании
Говоря про СВПД, Рухани отметил попытки американцев разрушить эту договоренность и добавил, что Россия может играть очень важную роль в этом формате. На сирийском треке есть большие победы, но и проблемы, заявил иранский лидер. И формат Россия-Иран-Турция играет очень большую роль, заключил он.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Происшествия
Из-за приезда Медведева Петербург встал в пробках
Neva.Today 12:35
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Происшествия
Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде
В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.
Газета.Ru 13:03
Гаджеты
Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена
В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
CNews 08:39
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Футбол
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира
В Цюрихе прошла церемония жеребьевки клубного чемпионата мира. Турнир пройдет с 11 по 21 декабря.
Bookmaker-ratings.ru 10:09
Футбол
«Динамо» и «Уфа» объявили составы на матч РПЛ
Газета.Ru 12:34
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14 сентября в 14:34
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Здоровье
Регуляторы проверяют безопасность препарата от изжоги
Регуляторы из Европы и США проверяют безопасность препарата от изжоги.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Авто
Kia Stinger получил в России «стильную» версию
Дилеры KIA в России начали продажи спортивных фастбеков KIA Stinger в новой комплектации Style.
Автоновости дня 09:33
Шоу-бизнес
Бывший муж разоблачил новую избранницу Максима Виторгана
Бывший муж артистки Кирилл Плетнев, узнав о романе экс-супруги, решил дать пару комментариев на этот счет.
Дни.ру 07:13
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Шоу-бизнес
Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске
Бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о ее здоровье.
РБК 13:49
Происшествия
В Башкирии старшеклассница утопила младшую сестру
В какой-то момент младшая девочка начала капризничать и хныкать.
Стерлитамакский рабочий вчера в 12:07
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Общество
Названа неожиданная опасность парацетамола
Ученые Бристольского университета в Великобритании выяснили, что употребление парацетамола во время беременности может привести к нарушениям в поведении детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.
Lenta.ru 06:00
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Армия и оружие
Рябков назвал причину увеличения рисков ядерного конфликта
Безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта, Москва вынуждена на это реагировать, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 12:38
Происшествия
Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе
Газета.Ru 08:31
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Энергетика
Подсчитаны остатки нефти в Европе
Запасов нефти в странах Евросоюза хватит на 90 дней: рисков для безопасности снабжения в нынешних условиях нет.
Lenta.ru 13:58