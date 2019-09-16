Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин отметил роль Ирана в сирийском урегулировании

Говоря про СВПД, Рухани отметил попытки американцев разрушить эту договоренность и добавил, что Россия может играть очень важную роль в этом формате. На сирийском треке есть большие победы, но и проблемы, заявил иранский лидер. И формат Россия-Иран-Турция играет очень большую роль, заключил он.
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